Politika

MALO EKSKLUZIVE IZ JELISEJSKE PALATE!

V.N.

09. 09. 2026. u 23:13

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Jelisejske palate, gde je prisustvovao svečanoj večeri koju je organizovao predsednik Francuske Emanuel Makron.

МАЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ИЗ ЈЕЛИСЕЈСКЕ ПАЛАТЕ!

Printskrin

- Evo me opet u Jelisejskoj palati, kasno je uveče, završili smo večeru i čekam ovde Emanuela Makrona. Spremio je sve, i sad ćemo ovde nas dvojica jedno sat vremena da pričamo, onako da razgovaramo o svim važnim bilateralnim stvarima i beskrajno mu hvala. Ovo je nekako mesto gde se najčešće sastajemo i mnogo sam srećan što sam već naučio stvari o Jelisejskoj palati i što imamo takve prijatelje kao što je Francuska, i kao što je Emanuel Makron - rekao je Vučić na video snimku uz koji je ostavio komentar: "Malo ekskluzive iz Jelisejske palate!".

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