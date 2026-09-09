Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Jelisejske palate, gde je prisustvovao svečanoj večeri koju je organizovao predsednik Francuske Emanuel Makron.

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- Evo me opet u Jelisejskoj palati, kasno je uveče, završili smo večeru i čekam ovde Emanuela Makrona. Spremio je sve, i sad ćemo ovde nas dvojica jedno sat vremena da pričamo, onako da razgovaramo o svim važnim bilateralnim stvarima i beskrajno mu hvala. Ovo je nekako mesto gde se najčešće sastajemo i mnogo sam srećan što sam već naučio stvari o Jelisejskoj palati i što imamo takve prijatelje kao što je Francuska, i kao što je Emanuel Makron - rekao je Vučić na video snimku uz koji je ostavio komentar: "Malo ekskluzive iz Jelisejske palate!".