VUČIĆ SA MAKRONOM: Odličan razgovor sa predsednikom Francuske! Snažna podrška Srbiji (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom u Parizu.
- Odličan razgovor sa predsednikom Makronom o daljem jačanju strateškog partnerstva Srbije i Francuske, našem evropskom putu, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima. Zahvalan predsedniku Makronu na snažnoj podršci Srbiji i ličnom angažmanu u unapređenju bilateralnih odnosa. Razgovarali smo i o mogućnostima za snažnije povezivanje u oblasti savremenih tehnologija i inovacija, koje postaju sve važnije za razvoj i konkurentnost naših privreda. Poverenje koje smo izgradili ostaje čvrst oslonac za sve što Srbija i Francuska mogu zajedno da urade u godinama koje dolaze - napisao je Vučić na Instagramu.
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