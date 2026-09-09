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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

09. 09. 2026. u 09:38

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ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, rukometa, odbojke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Tanjug/Jane Barlow/PA via AP

Sreda

17.30 K. Dženg - E. Ribakina 2 (1.35)

18.45 Olborg - PSŽ 1 (1.37)

19.00 Rumunija - Letonija 1 (1.40)

20.45 Rendžers - Sent Miren 1 (1.35)

Kvota: 3.50

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