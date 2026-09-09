VARALI OD RUSIJE DO AMERIKE: U Kijevu počelo da se odmotava ogromno klupko masovnih prevara preko kol-centara
Klupko masovnih prevara građana preko kol-centara počelo je da se razmotava. Žrtve su bili ne samo građani Ukrajine, već i Rusije i mnogih drugih zemalja, uključujući i one sa prostora bivše Jugoslavije. Prljavi biznis su raširili čak do SAD i Velike Britanije.
Posle hapšenja Sergeja Kropive, načelnika Odeljenja međunarodne pravne saradnje i sajber bezbednosti Generalnog tužilaštva, mnogi su morali da napuste visoke dužnosti. Ostavku je podneo i generalni tužilac Ruslan Kravčenko, navodi kijevski sajt "Strana.ua", na zahtev predsednika Vladimira Zelenskog i člana Komiteta za bezbednost i obaveštajne službe Vrhovne rade Davida Arahamije.
Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine, formiran na zahtev Vašingtona, sproveo je operaciju "Kartagina", u kojoj je pohapšeno više zaštitnika prevaranata iz kol-centara. U Ukrajini je bilo oko 2.000 takvih centara, čiji su organizatori davali deo novca ljudima iz ukrajinskih obaveštajnih službi.
Kijevski nedeljnik "Ogledalo nedelje" piše da je polovina tih kol-centara radila pod pokroviteljstvom obaveštajnih civilnih i vojnih službi. Zvali su ih "belim", jer su imali zaštitu policijskih službi, za šta su plaćali mesečno. Kol-centre koji nisu plaćali zaštitu zvali su "crnim" i na njihova vrata su dolazile provere, čime se prikazivala borba protiv prevara.
Pukla bruka preko Atlantika
Korumpirani ljudi iz sajber odeljenja ukrajinskog generalnog tužilaštva su ignorisala zahteve Interpola i upite iz drugih država. Tek kad su prevareni građani SAD i Velike Britanije digla se buka zbog stotina miliona dolara, pa je morao da reaguje Nacionalni antikorupcioni biro i brzo su stavljene lisice banditima iz ukrajinskog tužilaštva.
Kol-centri su tajnim službama plaćali mesečno po 20.000 dolara, od čega je tri hiljade išlo ljudima iz tužilaštva. Uglavnom su taj novac dobijali predstavnici Službe bezbednosti Ukrajine, a u prljavim poslovima su učestvovali i zaposleni u Vojnoj obaveštajnoj službi, nacionalnoj policiji, tužilaštvu, pograničnoj službi. Posle imenovanja za generalnog tužioca Ukrajine Ruslana Kravčenka kol-centri su morali da plaćaju 24.000 dolara, kako bi ljudima iz tužilaštva išlo sedam hiljada dolara mesečno.
Nacionalni antikorupcioni biro je dobio informacije o lopovluku i potom su krenuli u akciju "Kartagina". Agenti su tokom noći banuli u prostorije Generalnog tužilaštva i našli mnogo dokaza o korupciji. Istraga je pokazala da su se ljudi iz Generalnog tužilaštva uključili u prljavu prevarantsku igru sredinom 2025. godine. Napravili su mehanizam kako da od vlasnika kol-centara dobijaju novac koji su kasnije trošili za kupovinu skupih nekretnina na imena rođaka.
Većina kol-centara je bila u Kijevu, Dnjepropetrovsku i Harkovu. Policija je otkrila veliku ilegalnu grupu u Dnjepropetrovsku koja je imala dokumente Malte, a bavila se prevarama u Aziji. Sva plaćanja su bila u kriptovaluti.
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