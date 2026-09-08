STIŽE ZRAK SMRTI! Američka vojska naručila prvo lasersko oružje LOCUST — Evo šta sve može da sprži u sekundi! (VIDEO)

AMERIČKA vojska dodelila je kompaniji AeroVironment ugovor za proizvodnju visokoenergetskog laserskog oružja u okviru programa Enduring-High Energy Laser (E-HEL).

Foto: Printskrin Youtube/wsj

Ovo je prvi ugovor američke vojske o proizvodnji takvog sistema oružja.



AeroVironment je otkrio da je vrednost ugovora 464,8 miliona dolara i da se poziva na nabavku LOCUST sistema za suprotstavljanje bespilotnim letelicama.

-Ovaj prvi program usmerene energije omogućiće našim snagama da neutrališu bespilotne sisteme i dominiraju od samog početka. Kombinacija ljudske domišljatosti i najsavremenije tehnologije osigurava da će naša vojska nastaviti da bude ispred američkih protivnika, izjavio je general Kristofer Lanev, zamenik načelnika štaba američke vojske.

Prema sporazumu, kompanija će isporučiti „desetine“ laserskih sistema LOCUST X3 tokom narednih nekoliko godina kako bi podržala dugoročne planove raspoređivanja.

Sistemi su namenjeni jačanju višeslojne protivvazdušne odbrane američke vojske protiv bespilotnih letelica (UAV) Grupe 1–3 i uspostavljanju oružja usmerene energije kao ključne komponente budućih borbenih operacija.

LOCUST X3 je sistem snage 30 kW. Može se integrisati na različite platforme u zavisnosti od zahteva. Konkretno, u septembru 2025. godine, AeroVironment je isporučio prototipove američkoj vojsci montirane na šasiji pešadijskog odredskog vozila M1301.

Naknadno, kao deo druge faze razvoja LOCUST-a, 18. decembra iste godine, kompanija je isporučila još dva sistema montirana na šasiji oklopnog vozila JLTV sa točkovima. Sistem se takođe može koristiti kao samostalni kontejner.

Program E-HEL zasnovan je na rezultatima testiranja prototipova vojnog višenamenskog visokoenergetskog lasera ​​(AMP-HEL), koji su već u službi američke vojske.

Izveštava se da je tokom testiranja sistem demonstrirao bezbedne i efikasne kontramere protiv dronova u vazdušnom prostoru SAD. Kompanija je naglasila da su ovi testovi direktno doprineli zaključivanju sporazuma između Ministarstva odbrane SAD i Federalne uprave za vazduhoplovstvo u vezi sa bezbednom upotrebom sistema unutar zemlje.

Izveštava se da se u februaru 2026. godine dogodio incident u kome je učestvovao sistem LOCUST dok je sistem testiran u blizini meksičke granice, što je navelo Federalnu upravu za vazduhoplovstvo da zatvori vazdušni prostor iznad El Pasa u Teksasu.

Tokom testiranja, uređaj se zakačio na i oborio dron kojim su upravljali agenti američke carine i granične zaštite na meksičkoj granici.

militarnyi.com

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari