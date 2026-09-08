RUSKA AMBASADA O PROTERIVANJU DIPLOMATA: Mađarske vlasti su žrtve antiruskih fobija
IZJAVE Budimpešte o spremnosti da drže kanale dijaloga sa Rusijom otvorenim i nastave pragmatičnu saradnju ne vrede apsolutno ništa, izjavio je ruski ambasador u Budimpešti, Jevgenij Stanislavov.
Stanislavov je dodao da će Mađarska dobiti "odgovarajući odgovor na proterivanje ruskih diplomata".
- Zahtev da 10 ruskih diplomata napusti Mađarsku dokaz su da su nove mađarske vlasti postale žrtve ideološki motivisanih antiruskih fobija, a njihove izjave o spremnosti da drže kanale dijaloga sa Rusijom otvorenim i nastave pragmatičnu saradnju ne vrede apsolutno ništa - navodi se u saopštenju ambasade objavljenom na Telegramu.
Prema rečima Stanislavova, ovaj krajnje neprijateljski korak predstavlja neosnovanu eskalaciju bez presedana i ruska strana će imati adekvatan odgovor na nju.
Mađarska ministarka spoljnih poslova, Anita Orban, objavila je ranije danas da su 10 ruskih diplomata proterani iz zemlje.
Međutim, mađarska ministarka spoljnih poslova tvrdi da ovaj korak ne znači prekid diplomatskih odnosa sa Rusijom.
S druge strane, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije naglasilo je da će odgovor Budimpešti biti "žestok i bolan".
(RT Balkan)
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