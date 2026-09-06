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AFD NAPRAVILA ISTORIJSKU POBEDU NA IZBORIMA U SAKSONIJI-ANHALT: Već veliko slavlje u štabu, desničari uzeli neverovatnih 44,5%

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

06. 09. 2026. u 18:15

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DESNIČARSKA Alternativa za Nemačku (AfD) ubedljivo je najjača politička snaga na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, pokazuju prve izborne projekcije objavljene nakon zatvaranja birališta.

АФД НАПРАВИЛА ИСТОРИЈСКУ ПОБЕДУ НА ИЗБОРИМА У САКСОНИЈИ-АНХАЛТ: Већ велико славље у штабу, десничари узели невероватних 44,5%

agenda free/yt

Prema prvoj projekciji instituta Infratest dimap za ARD, AfD je osvojila 44,5 odsto glasova, dok je Hrišćansko-demokratska unija (CDU) na drugom mestu sa 18,5 odsto.

Na trećem mestu je Levica sa 9,5 odsto, dok su Zeleni na oko 9 odsto, a Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) na 8 odsto. BSV je na granici izbornog cenzusa sa oko 5 odsto, dok FDP, prema ovoj projekciji, ne bi ušla u pokrajinski parlament.

Ovo predstavlja istorijski rezultat za AfD, koja je, prema projekciji, prvi put postala najjača stranka na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt. Nemački mediji ocenjuju da je reč o velikom političkom udaru za CDU, koji je doživeo dramatičan pad u odnosu na prethodne izbore.

Ipak, 44,5 odsto nije konačan zvanični rezultat, već prva projekcija nakon zatvaranja birališta. Prebrojavanje glasova je u toku, pa se procenti tokom večeri mogu menjati.

Posebnu pažnju privlači pitanje da li će AfD uspeti da osvoji apsolutnu većinu poslaničkih mesta. Prema prvim procenama, stranka je blizu tog cilja, ali je verovatnije da će joj biti potreban drugi oblik podrške za formiranje pokrajinske vlade.

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