To se čekalo: Kostov otkrio zbog čega je ostao u Zvezdi!

Crveno-beli slavili u 180. Večitom derbiju, a mladi vezista je bio među zapaženijima na terenu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Branilac titule je savladao sa Partizan 2:1 i nastavio seriju od 16 uzastopnih mečeva bez poraza u derbijima.

Večerašnji 180. rešili su novajlija Bamba Dijang i kapiten Mirko Ivanić, iako je već posle 49 sekunde Brazilac Že postigao najbrži gol u istoriji derbija, donevši vođstvo crno-belima.

Impresije posle utakmice izneo je i doskora najtraženiji fudbaler Zvezde, Vasilije Kostov, koji je svestan lošeg početka:

"Nismo dobro počeli, primili smo gol prerano u prvom minutu, ali smo uzvratili dali za 1:1 i 2:1, onda preuzeli smo kontrolu igre i sve je išlo u našu korist", rekao je Kostov.

Komentarisao je svoju igru:

"Zadovoljan sam borio sam se dao sam sve od sebe".

O novoj ulozi kod španskog trenera kaže:

„Snalazim se dobro igram malo defanzivnije, imam malo više loptu u nogama. Što mogu da kontrolišem igru, ali mi je dosta bolje da igram gore".

Na pitanje da li je trener bio zadovoljan, kaže:

Mislim da jeste, mislim da smo uradili sve što nam je rekao i može da bude zadovoljan.

Upitan je bio i za arbitražu Nenada Minakovića:

"Nemam šta da pričam o suđenju", kategoričan je bio Kostov.

Reakcija posle prvog gola?

"Niko nije pao, to je bitno, svi smo bodrili jedni druge i samo smo nastavili dalje."

Smatra da ovaj trijumf može da predstavlja preokret, posle loše evropske epizode:

"Mislim da može, nismo pali od poraza u Plzenju, mislim da ćemo biti još bolji i pokazati kakav smo tim".

O nastavku sezone i ličnom planu:

"Prezadovoljan sam trenerom, mislim da ću dosta napredovati."

Uprkos silnim ponudama, ostao je na Marakani:

"To mi je bila želja, ispunila mi se i želim da dokažem navijačima da sam za velike utakmice", zaključio je Vasilije Kostov.

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