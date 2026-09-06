PATRIJARH PORFIRIJE SLUŽI OPELO RATKU MLADIĆU

PATRIJARH srpski Porfirije služiće sutra, u 12 sati, opelo generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku, najavljeno je iz SPC.

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- Srpska Pravoslavna Crkva obaveštava verni narod da će opelo generalu Ratku Mladiću, pravoslavnom hrišćaninu i vojniku srpskom, biti služeno u ponedeljak, 7. septembra 2026. godine, u hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku sa početkom u 12 časova - navedeno je u saopštenju.

Pokoj mu duši i mir svima nama, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

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