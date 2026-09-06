LAVROV UPOZORAVA: Nemačka opet želi rat sa Rusijom - Moskva će izvući zaključke iz Mercovih poteza

OPTUŽBE Zapada na račun Rusije zbog incidenta sa dronom na aerodromu u Lajpcigu predstavljaju početak pravog rata, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu Pavlu Zarubinu za "Vesti".

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP + Tanjug/AP/Iori Sagisawa

- To je, u suštini, u velikoj meri početak jednog takvog, pravog rata. Proterali su generalni konzulat iz Bona... Ruski dom u Berlinu zatvaraju. Pred početak Drugog svetskog rata, odnosno Velikog otadžbinskog rata, Nemci su takođe zatvarali svoje diplomatske misije... Oni ponovo žele rat - istakao je.

Šef ruske diplomatije je naglasio da će rusko rukovodstvo izvući zaključke iz izjava nemačkog kancelara Fridriha Merca.

- On, u suštini, ide ka tome da nam objavljuje rat. A lekcije iz istorije uopšte nisu naučene. Ispostavilo se da ove metastaze nacizma počinju da probijaju. To je opasna pojava. Čini mi se da će rusko rukovodstvo izvući odgovarajuće zaključke - podvukao je.

Istovremeno, Lavrov ne sumnja da nekih sadašnjih "političkih ličnosti" uskoro neće biti na "vrhu evropske politike".

- To što će ih u nekom trenutku, nadam se u ne tako dalekoj budućnosti, sprati sa tog vrha evropske politike i što će narodi Evrope ipak napraviti pravi izbor, u to, iskreno govoreći, ne sumnjam previše. Kada će se to dogoditi, drugo je pitanje, ali mislim da neće biti potrebno još dugo čekati - poručio je.

Nemačke vlasti su ranije optužile Rusiju za umešanost u incident na aerodromu u Lajpcigu, gde je u blizini ukrajinskog aviona sa municijom pronađen dron.

Zbog toga je Nemačka najavila zatvaranje Generalnog konzulata Rusije u Bonu i Ruskog doma u Berlinu, kao i pooštravanje kontrola ruskih državljana na granici i nove sankcije. U mnogim evropskim zemljama su tim povodom pozvani ruski ambasadori.

(RT Balkan)

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