Svet

TRAMP ISPOSTAVLJA RAČUN: Nema besplatnog ručka za Kijev, ko će da plati stotine milijardi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 22:11

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da namerava da Evropi predstavi zakasneli račun za milijarde dolara koje je Vašington potrošio na naoružavanje Ukrajine pod njegovim prethodnikom, Džozefom Bajdenom.

ТРАМП ИСПОСТАВЉА РАЧУН: Нема бесплатног ручка за Кијев, ко ће да плати стотине милијарди

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ponovio svoju kritiku obima podrške Bajdenove administracije Kijevu, tvrdeći da su "stotine milijardi dolara date Ukrajini i NATO-u, besplatno, koje bi Evropa platila – da su samo pitali."

"Tražićemo taj novac, mada pomalo sa zakašnjenjem!"

Tramp nije precizirao koliko će Vašington tražiti, koje evropske zemlje bi trebalo da plate ili kako će se organizovati eventualna retroaktivna plaćanja. Ranije ove nedelje, rekao je da je Bajden Ukrajini "besplatno" dao oružje vredno više od 300 milijardi dolara.

Ova cifra je sporna. Izveštaj specijalnog generalnog inspektora za operaciju "Atlantska rešenost" iz maja procenjuje da su ukupna američka izdvajanja za Ukrajinu i širi odgovor na sukob iznosila oko 195 milijardi dolara od februara 2022. godine, uključujući 67,8 milijardi dolara posvećenih odbrambenim proizvodima i uslugama Kijevu.

Pod Trampom, Vašington je prebacio troškove novog američkog oružja isporučenih Ukrajini putem Liste prioritetnih zahteva za Ukrajinu na druge članice i partnere NATO-a. Pokrenuta prošle godine, šema im omogućava da plate za oružje i municiju proizvedene u SAD isporučeni Kijevu. NATO kaže da je preko programa finansirano više od 6 milijardi dolara američke vojne opreme.

Moskva je tvrdila da dodatno zapadno oružje neće promeniti ishod sukoba, tvrdeći da će samo produžiti borbe.

Trampove najnovije izjave došle su dok je odbacio izveštaje da je sukob sa Iranom ozbiljno iscrpio zalihe municije, rekavši da SAD povećavaju proizvodnju i trenutno drže novoproizvedenu municiju za svoje snage umesto da je prodaju u inostranstvu.

Administracija je takođe predstavila sukob u Ukrajini kao nešto što nameće šire ekonomske troškove SAD. Ministar finansija Skot Besent izjavio je ove nedelje da su ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu, zajedno sa ratom u Iranu, doprineli "energetskom šoku" koji je podigao cene u SAD.

(rt.rs)

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