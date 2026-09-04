Svet

VITKOF I KUŠNER KREĆU U MOSKVU I KIJEV? Amerikanci spremaju novu misiju za Ukrajinu

D.D.

04. 09. 2026. u 09:13

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AMERIČKI pregovarači Stiven Vitkof i Džared Kušner nameravaju uskoro da otputuju u Kijev i Moskvu, saopštio je neimenovani izvor za ruske medije.

ВИТКОФ И КУШНЕР КРЕЋУ У МОСКВУ И КИЈЕВ? Американци спремају нову мисију за Украјину

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

- Da, to je istina - potvrdio je on.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je na konferenciji za novinare u Biškeku 1. septembra istakao da su Džared Kušner i Stiven Vitkof uvek dobrodošli u Moskvi.

On je tom prilikom naglasio da, ako neko želi pozitivno da doprinese pregovornom procesu koji je u određenoj meri zamrznut, Rusija to podržava, ali ne želi da se stvari besmisleno vrte u krug.

Mediji su tokom proteklih nedelja izveštavali da Vitkof i Kušner ponovo aktiviraju napore za rešavanje ukrajinskog sukoba, ali portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nakon toga istakao da još uvek nema konkretnih informacija o poseti američkih pregovarača.

(Sputnjik)

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