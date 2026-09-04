VITKOF I KUŠNER KREĆU U MOSKVU I KIJEV? Amerikanci spremaju novu misiju za Ukrajinu
AMERIČKI pregovarači Stiven Vitkof i Džared Kušner nameravaju uskoro da otputuju u Kijev i Moskvu, saopštio je neimenovani izvor za ruske medije.
- Da, to je istina - potvrdio je on.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je na konferenciji za novinare u Biškeku 1. septembra istakao da su Džared Kušner i Stiven Vitkof uvek dobrodošli u Moskvi.
On je tom prilikom naglasio da, ako neko želi pozitivno da doprinese pregovornom procesu koji je u određenoj meri zamrznut, Rusija to podržava, ali ne želi da se stvari besmisleno vrte u krug.
Mediji su tokom proteklih nedelja izveštavali da Vitkof i Kušner ponovo aktiviraju napore za rešavanje ukrajinskog sukoba, ali portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nakon toga istakao da još uvek nema konkretnih informacija o poseti američkih pregovarača.
(Sputnjik)
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