Društvo

RATKU JE ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA, POČIVAĆE PORED NAŠEG DETETA: Supruga generala Mladića za "Novosti" dok čeka telo svog čoveka

М. Марковић

03. 09. 2026. u 17:05

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BOSILjKA, supruga generala Ratka Mladića, za "Novosti" govori u trenutku dok se telo njenog supruga doprema iz Haga u Srbiju.

РАТКУ ЈЕ ИСПУЊЕНА ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА, ПОЧИВАЋЕ ПОРЕД НАШЕГ ДЕТЕТА: Супруга генерала Младића за Новости док чека тело свог човека

V.N.

- Zahvalna sam svima koji su pomogli da mu poslednja želja bude ispunjena - kaže ona. 

Vest iz Haga o putu preminulog generala Mladića na povratku kući ispunile su tišinu. Bosiljka Mladić, njegova supruga, na prstima, držeći telefon, prati svaku reč do leta, kojim će biti dopremljen kovčeg sa telom čoveka kome je bila životna saputnica, oslonac i velika ljubav. Ostao je nepun sat. Ona drhti, dok reporteru "Novosti" izgovara nekoliko isprekidanih rečenica: 

- Srce mi je mirnije. Ratku će biti ispunjena poslednja želja, da počiva pored našeg deteta. 

Bosiljka u iščekivanju ponovo upire pogled u ekran telefona. Ne zna tačno kada će se avion spustiti na pistu. 

Pouzdano ne zna ni kada će njen suprug, ratni komandant Vojske Republike Srpske biti sahranjen. Zna, da će počivati na Topčiderskom groblju, gde je sahranjena njihova ćerka Ana.

V.N.

Bosiljka Mladić sa rukom na srcu čeka telo svog čoveka, dok razgovara sa Milenom Marković, novinarkom Večernjih novosti

Opširniji razgovor sa generalovom udovicom iz časa u čas dok se očekivalo dopremanje Ratkovog tela pročitajte u sutrašnjem štampanom izdanju "Večernjih novosti". 

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