POŽAR U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI! Pacijenti zapalili krevete
U ČETVRTAK uveče izbio je požar u Psihijatrijskoj bolnici u Šteju, u okrugu Bihor u Rumuniji, a prve informacije ukazivale su na to da su požar možda izazvali pacijenti.
Brojne hitne službe su odmah odjurile na lice mesta, a 116 osoba je evakuisano ili je samo napustilo zgradu.
Požar je ugašen, ali je sprat bio ispunjen dimom.
Pet medicinskih tehničara koji su pomagali u evakuaciji pacijenata pretrpelo je lakše trovanje dimom, ali su odbili prevoz u bolnicu.
- Pet zaposlenih - tri žene i dva muškarca - pretrpelo je lakše trovanje dimom. Reč je o medicinskim tehničarima koji su učestvovali u evakuaciji pacijenata sa prvog sprata. Svih pet osoba dobilo je medicinsku pomoć na licu mesta i odbilo prevoz u bolnicu - navode iz policije.
Kako navode, u četvrtak uveče vatrogasci iz Bihora pozvani su da intervenišu kako bi ugasili požar koji je izbio u sobi na prvom spratu Psihijatrijske bolnice u mestu Štej, nakon poziva primljenog preko Jedinstvenog nacionalnog sistema za hitne pozive 112.
- Po dolasku interventnih ekipa, požar je zahvatio dva dušeka u jednoj sobi. Do dolaska interventnih snaga, 53 osobe su se same evakuisale. Imajući u vidu specifičnost situacije, u 22.13 časova aktiviran je Crveni plan intervencije - saopštio je ISU Bihor.
Na mesto požara upućene su tri vatrogasne cisterne sa vodom i penom, dve autoplatforme sa merdevinama, jedno vozilo hitne pomoći i jedanaest medicinskih ekipa Okružne službe hitne pomoći i službi iz Oradee.
- Požar je ugašen, ali je čitav prvi sprat zgrade bio ispunjen dimom, pa su vatrogasci pristupili ventilaciji prostorija. Interventne ekipe proverile su i drugi sprat zgrade. Ukupno je 116 osoba evakuisano ili je samo napustilo dva sprata zgrade. Srećom, nije bilo žrtava - navodi se u saopštenju.
Vatrogasci nastavljaju radove na provetravanju prostorija i proveri objekta.
(Tanjug)
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