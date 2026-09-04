POŽAR U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI! Pacijenti zapalili krevete

U ČETVRTAK uveče izbio je požar u Psihijatrijskoj bolnici u Šteju, u okrugu Bihor u Rumuniji, a prve informacije ukazivale su na to da su požar možda izazvali pacijenti.

Foto: Gunter Marx/Alamy/Profimedia

Brojne hitne službe su odmah odjurile na lice mesta, a 116 osoba je evakuisano ili je samo napustilo zgradu.

Požar je ugašen, ali je sprat bio ispunjen dimom.

Pet medicinskih tehničara koji su pomagali u evakuaciji pacijenata pretrpelo je lakše trovanje dimom, ali su odbili prevoz u bolnicu.

- Pet zaposlenih - tri žene i dva muškarca - pretrpelo je lakše trovanje dimom. Reč je o medicinskim tehničarima koji su učestvovali u evakuaciji pacijenata sa prvog sprata. Svih pet osoba dobilo je medicinsku pomoć na licu mesta i odbilo prevoz u bolnicu - navode iz policije.

Kako navode, u četvrtak uveče vatrogasci iz Bihora pozvani su da intervenišu kako bi ugasili požar koji je izbio u sobi na prvom spratu Psihijatrijske bolnice u mestu Štej, nakon poziva primljenog preko Jedinstvenog nacionalnog sistema za hitne pozive 112.

- Po dolasku interventnih ekipa, požar je zahvatio dva dušeka u jednoj sobi. Do dolaska interventnih snaga, 53 osobe su se same evakuisale. Imajući u vidu specifičnost situacije, u 22.13 časova aktiviran je Crveni plan intervencije - saopštio je ISU Bihor.

Na mesto požara upućene su tri vatrogasne cisterne sa vodom i penom, dve autoplatforme sa merdevinama, jedno vozilo hitne pomoći i jedanaest medicinskih ekipa Okružne službe hitne pomoći i službi iz Oradee.

- Požar je ugašen, ali je čitav prvi sprat zgrade bio ispunjen dimom, pa su vatrogasci pristupili ventilaciji prostorija. Interventne ekipe proverile su i drugi sprat zgrade. Ukupno je 116 osoba evakuisano ili je samo napustilo dva sprata zgrade. Srećom, nije bilo žrtava - navodi se u saopštenju.

Vatrogasci nastavljaju radove na provetravanju prostorija i proveri objekta.

(Tanjug)

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