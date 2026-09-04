Maja Ognjenović uoči polufinala: "Igranje pred njihovim navijačima biće poseban izazov"

Neće našoj selekciji biti lako

Foto Nikola Skenderija

Kapiten ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, Maja Ognjenović, istakla je na zvaničnoj konferenciji za medije uoči polufinala Evropskog prvenstva da ekipa spremno dočekuje duel sa Turskom i da veruje u plasman u samu završnicu turnira.

Maji je ovo je jubilarno, deseto učešće na smotrama najboljih selekcija Starog kontinenta, a njen povratak u nacionalni tim pokazao se kao ključan potez za rezultate.

– Igranje za nacionalni tim je za mene oduvek bilo nešto posebno. Nisam imala ni najmanju dilemu oko toga da li ću se vratiti ili ne – izjavila je Ognjenovićeva.

Srbiju u polufinalu očekuje repriza velikog finala iz 2023. godine, a prepreka do zlata je selekcija Turske, koja će imati ogromnu podršku sa tribina.

– Igrati protiv Turske usred Istanbula, pred njihovim navijačima, biće poseban izazov. To je sasvim drugi nivo atmosfere. Izuzetno poštujemo njihov tim, poznajemo sve njihove prednosti i mane. Danas ćemo ih detaljno proučiti kako bismo ponovile partije iz prethodnih godina. Svi se nadamo tom finalu u nedelju – zaključila je Maja Ognjenović.