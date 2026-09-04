RUSI PROMENILI PRAVILA RATA? Novi mlazni dronovi zbunili ukrajinsku PVO
NOVI ruski mlazni dronovi izazvali su ozbiljnu uzbunu u Ukrajini, objavio je Njujork tajms.
- Ovi ruski dronovi stvaraju anksioznost, stavljaju prekomerno opterećenje na sisteme protivvazdušne odbrane i, prema analitičarima i zvaničnicima, označavaju opasnu novu fazu rata- kaže se u materijalu.
Prema pisanju lista, ukrajinska protivvazdušna odbrana, uključujući mobilne grupe sa mitraljezima i raketama kratkog dometa, bila je praktično nemoćna protiv novih mlaznih dronova.
Za njihovo presretanje potrebno je koristiti skupe rakete zemlja-vazduh i lovce, međutim, prema samom Kijevu, oni su katastrofalni.
Ranije je časopis Economist napisao da VSU nema efikasne alate za presretanje sposobne da rukuju novim raketnim dronovima Oružanih snaga Rusije, koje i dalje pogađaju važne objekte.
Ukrajinski komesar za politiku sankcija Vladislav Vlasjuk je u julu priznao da Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove presretače u svrhe velike brzine i da u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa pogodnih za njihovo presretanje.
(Ria Novosti)
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