NOVI ruski mlazni dronovi izazvali su ozbiljnu uzbunu u Ukrajini, objavio je Njujork tajms.

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

- Ovi ruski dronovi stvaraju anksioznost, stavljaju prekomerno opterećenje na sisteme protivvazdušne odbrane i, prema analitičarima i zvaničnicima, označavaju opasnu novu fazu rata- kaže se u materijalu.

Prema pisanju lista, ukrajinska protivvazdušna odbrana, uključujući mobilne grupe sa mitraljezima i raketama kratkog dometa, bila je praktično nemoćna protiv novih mlaznih dronova.

Za njihovo presretanje potrebno je koristiti skupe rakete zemlja-vazduh i lovce, međutim, prema samom Kijevu, oni su katastrofalni.

Ranije je časopis Economist napisao da VSU nema efikasne alate za presretanje sposobne da rukuju novim raketnim dronovima Oružanih snaga Rusije, koje i dalje pogađaju važne objekte.

Ukrajinski komesar za politiku sankcija Vladislav Vlasjuk je u julu priznao da Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove presretače u svrhe velike brzine i da u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa pogodnih za njihovo presretanje.

(Ria Novosti)