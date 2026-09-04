Svet

RUSI PROMENILI PRAVILA RATA? Novi mlazni dronovi zbunili ukrajinsku PVO

D.D.

04. 09. 2026. u 09:09

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NOVI ruski mlazni dronovi izazvali su ozbiljnu uzbunu u Ukrajini, objavio je Njujork tajms.

РУСИ ПРОМЕНИЛИ ПРАВИЛА РАТА? Нови млазни дронови збунили украјинску ПВО

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

- Ovi ruski dronovi stvaraju anksioznost, stavljaju prekomerno opterećenje na sisteme protivvazdušne odbrane i, prema analitičarima i zvaničnicima, označavaju opasnu novu fazu rata- kaže se u materijalu.

Prema pisanju lista, ukrajinska protivvazdušna odbrana, uključujući mobilne grupe sa mitraljezima i raketama kratkog dometa, bila je praktično nemoćna protiv novih mlaznih dronova.

Za njihovo presretanje potrebno je koristiti skupe rakete zemlja-vazduh i lovce, međutim, prema samom Kijevu, oni su katastrofalni.

Ranije je časopis Economist napisao da VSU nema efikasne alate za presretanje sposobne da rukuju novim raketnim dronovima Oružanih snaga Rusije, koje i dalje pogađaju važne objekte.

Ukrajinski komesar za politiku sankcija Vladislav Vlasjuk je u julu priznao da Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove presretače u svrhe velike brzine i da u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa pogodnih za njihovo presretanje.

(Ria Novosti)

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