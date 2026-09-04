TRAMP KAO GLAVNI JUNAK RETRO IGRICA: Neobičan sadržaj osvanuo na sajtu Bele kuće (VIDEO)
BELA kuća je na svom zvaničnom sajtu predstavila nekoliko kompjuterskih igara koje promovišu političke ideje za koje se zalaže predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.
Među njima je i igrica u kojoj je cilj da se istera što veći broj migranata sa američke teritorije.
U odseku "Arkada" na sajtu, što je pojam koji označava igraonicu, nalaze se igre retro dizajna, niske rezolucije, nalik onima koje su bile popularne 80-tih godina prošlog veka.
"Izgradi zid" je kopija "Tetrisa" koja transformiše klasičnu igru u pokušaj da se "zaštiti granica od nadolazeće horde", prenosi Asošiejted pres.
U igri "Rio potera", koja podseća na igru "Zmija", figura koja podseća na Trampa trči unaokolo hvatajući ilegalne imigrante i oblači ih u narandžasta robijaška odela.
U igri "Linija snabdevanja" hrana se kreće duž proizvodne trake i potrebno je odbaciti predmete koji ne ispunjavaju standarde.
Dve igre se odvijaju na nebu iznad glavnog grada SAD, Vašingtona.
U igri "Flappy Bill", orao nosi povelju i izbegava sudar sa stubovima, a u igri "Trump Savings Tycoon" cilj igrača je da sakupi novac koji leti vazduhom kako bi "napunio račune svoje dece", dok plan štednje predsedničke administracije nudi 1.000 dolara svakom detetu rođenom tokom Trampovog mandata, navodi AP.
(Tanjug)
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