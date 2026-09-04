TRAMP KAO GLAVNI JUNAK RETRO IGRICA: Neobičan sadržaj osvanuo na sajtu Bele kuće (VIDEO)

BELA kuća je na svom zvaničnom sajtu predstavila nekoliko kompjuterskih igara koje promovišu političke ideje za koje se zalaže predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

Foto: Printskrin Iks/Kentucky Girl

Među njima je i igrica u kojoj je cilj da se istera što veći broj migranata sa američke teritorije.

U odseku "Arkada" na sajtu, što je pojam koji označava igraonicu, nalaze se igre retro dizajna, niske rezolucije, nalik onima koje su bile popularne 80-tih godina prošlog veka.

These are real games at https://t.co/KWRizAxJ1a.



This White House is AWESOM.



You can play Flappy Bill, Build The Wall, Rio Run, Supply Line, or Trump Savings Tycoon. pic.twitter.com/kyMvWYkzpE — Kentucky Girl (@Kentuckygirl1) September 3, 2026

"Izgradi zid" je kopija "Tetrisa" koja transformiše klasičnu igru u pokušaj da se "zaštiti granica od nadolazeće horde", prenosi Asošiejted pres.

U igri "Rio potera", koja podseća na igru "Zmija", figura koja podseća na Trampa trči unaokolo hvatajući ilegalne imigrante i oblači ih u narandžasta robijaška odela.

U igri "Linija snabdevanja" hrana se kreće duž proizvodne trake i potrebno je odbaciti predmete koji ne ispunjavaju standarde.

Dve igre se odvijaju na nebu iznad glavnog grada SAD, Vašingtona.

FIRST ON FOX: The White House is launching a website featuring Trump-themed remakes of classic video games — including a version of Snake where Border Czar Tom Homan leads a line of illegal aliens in orange jumpsuits, a Flappy Bird clone with a bald eagle soaring over the… pic.twitter.com/48pBn4gt9R — Fox News Politics (@foxnewspolitics) September 3, 2026

U igri "Flappy Bill", orao nosi povelju i izbegava sudar sa stubovima, a u igri "Trump Savings Tycoon" cilj igrača je da sakupi novac koji leti vazduhom kako bi "napunio račune svoje dece", dok plan štednje predsedničke administracije nudi 1.000 dolara svakom detetu rođenom tokom Trampovog mandata, navodi AP.

(Tanjug)

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