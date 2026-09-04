VAŽNA PROMENA U AMERIČKOJ VOJSCI: Tramp saopštio novo ime
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će Adam Tel, dosadašnji pomoćnik sekretara vojske za civilne poslove, preuzeti funkciju vršioca dužnosti sekretara vojske SAD.
- Drago mi je da objavim da će Adam Tel, trenutni pomoćnik sekretara vojske za civilne poslove, postati vršilac dužnosti sekretara vojske. Odluka trenutno stupa na snagu. On je veliki patriota, koga svi poštuju - rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut Social.
Prethodni sekretar vojske SAD Danijel Driskol podneo je 1. septembra ostavku Beloj kući nakon višemesečnih tenzija sa šefom Pentagona Pitom Hegsetom, preneo je Rojters, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa situacijom.
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