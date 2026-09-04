Svet

ŽESTOKI NOĆNI UDARI: Pogođene ukrajinske luke, brodovi sa oružjem i energetska infrastruktura

D.D.

04. 09. 2026. u 09:08

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RUSKE oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ЖЕСТОКИ НОЋНИ УДАРИ: Погођене украјинске луке, бродови са оружјем и енергетска инфраструктура

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima ruskog ministarstva, u luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namenjen Oružanim snagama Ukrajine.

U luci Južni, takođe u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namene.

Ministarstvo je saopštilo i da je u mestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica „Novoodeska“, za koju Moskva navodi da je korišćena za potrebe ukrajinskih snaga.

U Kijevskoj oblasti meta napada bio je logistički centar „Eko-Avtotehniks“ u mestu Hatne. Prema tvrdnjama ruske strane, u njegovim skladištima čuvana je i distribuirana roba dvostruke namene.

Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da su u napadima korišćeni visokoprecizno oružje vazdušnog baziranja i udarne bespilotne letelice.

(Sputnjik)

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