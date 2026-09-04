ŽESTOKI NOĆNI UDARI: Pogođene ukrajinske luke, brodovi sa oružjem i energetska infrastruktura
RUSKE oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema navodima ruskog ministarstva, u luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namenjen Oružanim snagama Ukrajine.
U luci Južni, takođe u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namene.
Ministarstvo je saopštilo i da je u mestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica „Novoodeska“, za koju Moskva navodi da je korišćena za potrebe ukrajinskih snaga.
U Kijevskoj oblasti meta napada bio je logistički centar „Eko-Avtotehniks“ u mestu Hatne. Prema tvrdnjama ruske strane, u njegovim skladištima čuvana je i distribuirana roba dvostruke namene.
Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da su u napadima korišćeni visokoprecizno oružje vazdušnog baziranja i udarne bespilotne letelice.
(Sputnjik)
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