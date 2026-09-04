Svet

MOĆAN UDAR RUSKE AVIJACIJE: Uništen logistički centar „EKO-Avtotehniks“ i skladišta kod Kijeva

V.N.

04. 09. 2026. u 08:48

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PRIPADNICI ruskih oružanih snaga uništili su vojni brod u luci Černomorsk koji je prevozio zapadno oružje za ukrajinske oružane snage, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

МОЋАН УДАР РУСКЕ АВИЈАЦИЈЕ: Уништен логистички центар „ЕКО-Автотехникс“ и складишта код Кијева

Foto: Dirgantara/Alamy/vitaly suprun/Alamy/Evgeny Odinokov/Sputnik/AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

 - Tokom noći 4. septembra, visokoprecizno oružje iz vazduha i dronovi za napad pogodili su teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, skladište sa vojnom opremom i terminal za pumpanje goriva namenjenog ukrajinskim oružanim snagama u luci Černomorsk - navodi se u saopštenju objavljenom na platformi Maks, prenosi "Izvestija".

Kako se dodaje, meta se nalazila u Odeskoj oblasti. Napadnuta je i električna trafostanica Novoodeskaja, kao i brod u luci Južni, koji je prevozio vojne zalihe. Pripadnici ruske vojske takođe su ciljali logistički centar EKO-Avtotehniks, koji se koristi za skladištenje robe dvostruke namene, a nalazi se u selu Hatne u Kijevskoj oblasti.

Dan ranije, rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske oružane snage izvele napad na brod za rasute terete koji je prevozio ukrajinsku vojnu opremu u Crnom moru.

Ruske oružane snage su, takođe, pogodile još dva morska broda i vojni kontejnerski brod, navodi se u saopštenju.

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