MOĆAN UDAR RUSKE AVIJACIJE: Uništen logistički centar „EKO-Avtotehniks“ i skladišta kod Kijeva
PRIPADNICI ruskih oružanih snaga uništili su vojni brod u luci Černomorsk koji je prevozio zapadno oružje za ukrajinske oružane snage, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
- Tokom noći 4. septembra, visokoprecizno oružje iz vazduha i dronovi za napad pogodili su teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, skladište sa vojnom opremom i terminal za pumpanje goriva namenjenog ukrajinskim oružanim snagama u luci Černomorsk - navodi se u saopštenju objavljenom na platformi Maks, prenosi "Izvestija".
Kako se dodaje, meta se nalazila u Odeskoj oblasti. Napadnuta je i električna trafostanica Novoodeskaja, kao i brod u luci Južni, koji je prevozio vojne zalihe. Pripadnici ruske vojske takođe su ciljali logistički centar EKO-Avtotehniks, koji se koristi za skladištenje robe dvostruke namene, a nalazi se u selu Hatne u Kijevskoj oblasti.
Dan ranije, rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske oružane snage izvele napad na brod za rasute terete koji je prevozio ukrajinsku vojnu opremu u Crnom moru.
Ruske oružane snage su, takođe, pogodile još dva morska broda i vojni kontejnerski brod, navodi se u saopštenju.
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