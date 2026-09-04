Svet

„ZABORAVLJAJU REZULTATE DRUGOG SVETSKOG RATA“: Medvedev oštro kritikovao Merca i nemačke zvaničnike

V.N.

04. 09. 2026. u 08:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZAMENIK šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev poručio je sinoć nemačkim vlastima da treba da vode uravnoteženiju politiku prema Rusiji i izbegavaju pokušaje konfrontacije sa Moskvom.

„ЗАБОРАВЉАЈУ РЕЗУЛТАТЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА“: Медведев оштро критиковао Мерца и немачке званичнике

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

 - Mislim da treba da se urazume i da slede mnogo uravnoteženiji kurs, umesto da pokušavaju direktnu konfrontaciju sa našom zemljom - rekao je on za televiziju RT.

Prema njegovim rečima, nemačke vlasti, pre svega kancelar Fridrih Merc i deo njegovog osoblja, krenule su putem zaboravljanja rezultata Drugog svetskog rata, iako je njihov stav o tom pitanju donedavno bio sasvim drugačiji.

 - Sadašnji savezni kancelar i njegovo osoblje u suštini nastavljaju tužno nasleđe svojih prethodnika - ocenio je Medvedev.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful i ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint saopštili su u utorak na zajedničkoj konferenciji za novinare da je nemačka vlada zaključila da Rusija stoji iza neuspelog napada dronom na aerodrom u Lajpcigu. Moskva je negirala umešanost u incident.

BONUS VIDEO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije
Svet

0 1

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.

04. 09. 2026. u 23:20

ZELENSKI SPUSTIO LOPTU: Ukrajina spremna prekine da napada Rusiju
Svet

0 1

ZELENSKI SPUSTIO LOPTU: Ukrajina spremna prekine da napada Rusiju

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina uzeti u obzir nove sastanke koji se pripremaju u Moskvi i da je, na zahtev međunarodnih partnera, spremna da pravi pauze u udarima u određenim pravcima i tokom dogovorenih vremenskih intervala radi diplomatije, preneo je Interfaks Ukrajina.

04. 09. 2026. u 21:04

Politika
Tenis
Fudbal
MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike

MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike