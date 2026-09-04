ZAMENIK šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev poručio je sinoć nemačkim vlastima da treba da vode uravnoteženiju politiku prema Rusiji i izbegavaju pokušaje konfrontacije sa Moskvom.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Mislim da treba da se urazume i da slede mnogo uravnoteženiji kurs, umesto da pokušavaju direktnu konfrontaciju sa našom zemljom - rekao je on za televiziju RT.

Prema njegovim rečima, nemačke vlasti, pre svega kancelar Fridrih Merc i deo njegovog osoblja, krenule su putem zaboravljanja rezultata Drugog svetskog rata, iako je njihov stav o tom pitanju donedavno bio sasvim drugačiji.

- Sadašnji savezni kancelar i njegovo osoblje u suštini nastavljaju tužno nasleđe svojih prethodnika - ocenio je Medvedev.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful i ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint saopštili su u utorak na zajedničkoj konferenciji za novinare da je nemačka vlada zaključila da Rusija stoji iza neuspelog napada dronom na aerodrom u Lajpcigu. Moskva je negirala umešanost u incident.

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