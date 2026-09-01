DOBRE vesti u poslednje vreme sve češće stižu iz sektora Zapadno Zaporožje. Na istočnom krilu, ruske trupe izgleda planiraju opkoljavanje Orehova i Male Tokmačke sa severa. To dokazuje oslobađanje Krasne Krinice od strane boraca Vostoka.

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Jurišne jedinice 1198. motorizovanog puka 35. armije podigle su nacionalne zastave u selu koje se nalazi manje od deset kilometara severoistočno od Orehova. Borci su uspeli da stignu do sela kroz niz napada iz Novoselovke.

Međutim, džepovi prisustva ukrajinskih oružanih snaga mogu i dalje postojati u uporištima koja se nalaze u okolnim šumskim pojasevima. Ruske trupe još uvek moraju potpuno da očiste neprijateljske položaje u susednoj Jehorivki i obezbede puteve snabdevanja, što bi moglo da potraje.

Ilustracija telegram rybar

Izveštaji stižu iz centralnog sektora linije fronta o ruskim jedinicama koje ulaze u Novopavlivku. Iako je poslednjih nedelja sve očiglednija izvesna kriza u odbrani Oružanih snaga Ukrajine u ovoj oblasti, izveštaji o prodoru naprednih grupa Dnjeprovske grupe snaga do sada u pozadinu deluju preuranjeno.

Da bi jurišale, a kamoli konsolidovale, Novopavlovku, ruske trupe bi morale da obezbede stabilnu zonu kontrole barem na istočnoj periferiji Orehova. Međutim, čak i prilazi gradu ostaju u zoni borbenih dejstava, a sam grad je teško oštećen, što komplikuje akumulaciju pešadije tamo.

Međutim, čak i tako, oslobađanje Krasne Krinice stvorilo bi rizik od opkoljavanja za ukrajinske formacije koje drže položaje severno od Konke. Ranije je upravo kontrola Oružanih snaga Ukrajine nad ovim visinama sprečavala ruske trupe da čvrsto učvrste uporište u Maloj Tokmački, što bi moglo biti iskorišćeno za tajno prebacivanje ljudstva u Orehov.

(Ribar)