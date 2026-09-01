Svet

NEMAČKI MINISTAR OPTUŽIO RUSIJU: Moskva je kriva za pokušaj napada dronovima na aerodrom u Lajpcigu!

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

01. 09. 2026. u 17:50 >> 18:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrind optužio je Moskvu za pokušaj napada dronovima u Lajpcigu!

НЕМАЧКИ МИНИСТАР ОПТУЖИО РУСИЈУ: Москва је крива за покушај напада дроновима на аеродром у Лајпцигу!

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

„Uzevši sve u obzir, policijske istrage, obrasci delovanja i obaveštajni podaci dokazuju rusku odgovornost za pokušaj napada na aerodrom u Lajpcigu“, izjavio je ministar u utorak u Berlinu. „Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Lajpcigu 4. avgusta.“

Ministar unutrašnjih poslova je, zajedno sa ministrom spoljnih poslova Johanom Vadepulom, jasno poručio: „Ne posmatramo Lajpcig kao izolovan incident, već ga vidimo u sprezi sa drugim hibridnim akcijama.“ Ipak, on je naglasio: „Mi nismo u ratu.“

Zatvaranje konzulata u Bonu i poziv ambasadoru

Nakon konsultacija sa kancelarom Mercom, ministar spoljnih poslova Vadepul naredio je niz oštrih mera: „Ruski generalni konzulat u Bonu biće zatvoren do 18. septembra. Ugovor o Ruskom domu u Berlinu se raskida.“

Pored toga, biće pooštrene kontrole ulaska za ruske državljane, a više ljudi će biti stavljeno pod nadzor u kontekstu hibridnih pretnji. Vadepul je takođe naredio da se ruski ambasador pozove na razgovor. „Taj razgovor se odvija upravo u ovim trenucima“, potvrdio je Vadepul.

Savezna vlada će, prema njegovim rečima, preduzeti i dodatne mere „u obaveštajnom sektoru“ i nastaviti svoje napore unutar NATO-a kako bi ojačala sopstvene odbrambene kapacitete i odvratila Rusiju. Vadepul je takođe istakao: „Nemačka ostaje bezbedna i Nemačka se brani od protivnika koji žele da izazovu nesigurnost.“

Svakodnevna meta hibridnog ratovanja

Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt ponovo je upozorio na opasnost koja preti od Rusije. Prema njegovim rečima, Nemačka je „svakodnevna meta hibridnog ratovanja“.

Mora se poći od pretpostavke da je Rusija spremna da putem hibridnih napada izazove i veću štetu.

Incident u Lajpcigu samo potvrđuje već utvrđeni visoki stepen opasnosti. Dobrindt je izneo teške optužbe na račun Moskve, naglašavajući da kod njih „postoji spremnost da se izazove veća šteta“.

(Bild)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Gospodin i džentlmen! Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - Više se neće roditi ovakav čovek! (Video)
Poznati

0 0

"Gospodin i džentlmen!" Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - "Više se neće roditi ovakav čovek!" (Video)

MUZIČKA legenda Zdravko Čolić poznat je po velikim koncertima i spektakularnim nastupima, ali nedavni snimak sa ostrva Lastovo prikazala ga je u potpuno drugačijem, intimnom izdanju. Video objavljen na TikToku prikazuje pevača kako u romantičnoj atmosferi peva serenadu jednoj ženi, a emotivni trenutak brzo je privukao pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

01. 09. 2026. u 17:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu

PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu