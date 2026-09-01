NEMAČKI MINISTAR OPTUŽIO RUSIJU: Moskva je kriva za pokušaj napada dronovima na aerodrom u Lajpcigu!

NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrind optužio je Moskvu za pokušaj napada dronovima u Lajpcigu!

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

„Uzevši sve u obzir, policijske istrage, obrasci delovanja i obaveštajni podaci dokazuju rusku odgovornost za pokušaj napada na aerodrom u Lajpcigu“, izjavio je ministar u utorak u Berlinu. „Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Lajpcigu 4. avgusta.“

Ministar unutrašnjih poslova je, zajedno sa ministrom spoljnih poslova Johanom Vadepulom, jasno poručio: „Ne posmatramo Lajpcig kao izolovan incident, već ga vidimo u sprezi sa drugim hibridnim akcijama.“ Ipak, on je naglasio: „Mi nismo u ratu.“

Zatvaranje konzulata u Bonu i poziv ambasadoru

Nakon konsultacija sa kancelarom Mercom, ministar spoljnih poslova Vadepul naredio je niz oštrih mera: „Ruski generalni konzulat u Bonu biće zatvoren do 18. septembra. Ugovor o Ruskom domu u Berlinu se raskida.“

Pored toga, biće pooštrene kontrole ulaska za ruske državljane, a više ljudi će biti stavljeno pod nadzor u kontekstu hibridnih pretnji. Vadepul je takođe naredio da se ruski ambasador pozove na razgovor. „Taj razgovor se odvija upravo u ovim trenucima“, potvrdio je Vadepul.

Savezna vlada će, prema njegovim rečima, preduzeti i dodatne mere „u obaveštajnom sektoru“ i nastaviti svoje napore unutar NATO-a kako bi ojačala sopstvene odbrambene kapacitete i odvratila Rusiju. Vadepul je takođe istakao: „Nemačka ostaje bezbedna i Nemačka se brani od protivnika koji žele da izazovu nesigurnost.“

Svakodnevna meta hibridnog ratovanja

Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt ponovo je upozorio na opasnost koja preti od Rusije. Prema njegovim rečima, Nemačka je „svakodnevna meta hibridnog ratovanja“.

Mora se poći od pretpostavke da je Rusija spremna da putem hibridnih napada izazove i veću štetu.

Incident u Lajpcigu samo potvrđuje već utvrđeni visoki stepen opasnosti. Dobrindt je izneo teške optužbe na račun Moskve, naglašavajući da kod njih „postoji spremnost da se izazove veća šteta“.

(Bild)