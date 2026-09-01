VAŠINGTON U PANICI! Jedan iranski napad zbrisao desetinu američkih zaliha Patriota!

U NOĆI 30. avgusta, američka vojska je ispalila preko 80 raketa zemlja-vazduh iz sistema MIM-104 Patriot na dolazeće iranske balističke rakete u Jordanu, koristeći dve baterije raspoređene iz Ansbaha, u Nemačkoj.

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Blizu četiri lansiranja Patriota izvršena su protiv svake iranske rakete, a velika većina lansiranja je snimljena kamerama na njihove mete. Svaki presretač Patriot košta procenjeno četiri do pet puta više od iranskih balističkih raketa korišćenih u napadu, a operacija ističe sve veći izazov za američku protivraketnu odbranu, jer napadači mogu nametnuti nesrazmerne troškove prisiljavajući branioce da troše oskudne presretače.

Iran je pokrenuo napad na američke baze kao odgovor na američki napad na iranske pomorske objekte, koji je prouzrokovao višestruke žrtve. Prijavljeni troškovi više od 80 presretača PAC-3 u jednom angažmanu, prema nekim procenama, predstavljaju više od deset procenata celokupnog američkog arsenala, u vreme kada su presretači veoma oskudni širom zapadnog sveta, prvenstveno zbog masovne upotrebe protiv Irana, ali i zbog masovnih donacija Ukrajini. Dok izvori američke vlade tvrde da nije bilo štete na objektima od iranskih udara, snimci sa zemlje i satelitski snimci potvrdili su štetu, što pogoršava dugogodišnju zabrinutost u vezi sa ograničenom efikasnošću sistema Patriot.

Iranski udari su opisani kao planirani oko strategije iscrpljivanja presretača, koja je iskoristila velike zalihe raketa prve generacije, kao što je Šahab 3, koje su nabavljene 1990-ih. Iranu nije nužno potrebna svaka balistička raketa da dostigne svoj cilj ako rakete primoraju američke baterije da lansiraju više presretača kao odgovor. Ako se nekoliko presretača ispali protiv pojedinačnih dolazećih raketa, broj potrošenog odbrambenog oružja može brzo premašiti broj ofanzivnog oružja koje zapravo probija odbranu.

SAD su pokrenule napade na Iran u februaru, sa već ozbiljno iscrpljenim arsenalom presretača za sisteme Patriot, a zalihe su, potvrđeno u julu 2026. godine, pale na samo 25 procenata količine koju je Pentagon smatrao neophodnom. Višestruki zapadni izvori su 5. marta 2026. godine potvrdili da je vojska Sjedinjenih Država potrošila preko 800 presretača iz sistema Patriot tokom samo pet dana sukoba sa iranskim snagama. Nestašice su bile takve da su Sjedinjene Države u martu bile primorane da zatraže zalihe presretača od Poljske radi nadoknade nakon ekstremnog iscrpljivanja arsenala vojske.

SAD su bile primorane da odgovore na velike nestašice presretača i drugih raketa obustavom isporuke oružja strateškim partnerima u Aziji i Evropi, i povlačenjem širokog spektra sredstava sa pacifičkog terena, uključujući sisteme THAAD i Patriot u Južnoj Koreji. Iran je koristio širok spektar tipova raketa i dronova za dejstvo na ciljeve, pri čemu su ciljevi najvišeg prioriteta pogađani složenijim i skupljim tipovima raketa, kao što je Fatah 2, koji integriše hipersonično klizno vozilo koje je gotovo nemoguće presresti. Izraelski list Harec je krajem marta potvrdio da je 80 odsto iranskih raketa lansiranih na izraelske ciljeve uspešno pogodilo, što ukazuje da bi mnogo manje dobro branjene američke baze u Evropi mogle biti veoma ranjive.

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