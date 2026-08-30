STRADALIH I NESTALIH SVE VIŠE: Lošim vestima iz Nepala nema kraja, spasioci danima na terenu (FOTO)
PREMA poslednjim podacima Agencije za vanredne situacije u Nepalu je u poplavama, na granici sa Kinom, poginulo najmanje 734 osoba, dok se 2.498 vodi kao nestalo.
Kineski državni mediji su preneli da je sa njihove strane granice, u regionu graničnog prelaza Đirong na Tibetu, poginulo 16 osoba, dok je 546 nestalo, prenosi BBC.
Prelaz Đirong je glavni put za turiste koji pešače od glavnog grada Nepala, Katmandua do svete planine Kailaš na kineskom Tibetu.
Poplave su se dogodile tokom jutarnjih sati 26. avgusta, nakon što se aktiviralo klizište na Himalajima koje je izazvalo raspadanje glečera.
Prema podacima Američkog geološkog insituta, udar ogromne mase leda u dno doline registrovan je kao seizmički događaj magnitude 5,2 stepeni po Rihterovoj skali za zemljotrese, a velike količine leda i kamenja koje su dospele u reku izazvale su poplave.
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