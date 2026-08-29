"HELEZ RASPIRUJE MRŽNJU I OTVARA STARE RANE": Ministar odbrane BiH zloupotrebljava Mladićevu smrt za napad na Srbiju i Republiku Srpsku
PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zloupotrebljava smrt generala Ratka Mladića za novi udar na Srbiju i Republiku Srpsku, i da svojom ratnohuškačkom retorikom dodatno podiže tenzije i produbljuje podele u BiH i regionu.
Linta je istakao da Helez svojim pozivima na sankcije Srbiji i dovođenjem u pitanje postojanja Republike Srpske šalje poruku koja ne vodi miru, već sukobu, kao i da je posebno opasno kada takve ratnohuškačke poruke dolaze od ministra odbrane, čija bi odgovornost trebalo da bude očuvanje mira i stabilnosti, saopštio je Savez Srba iz regiona.
- Posebno je neprihvatljivo Republiku Srpsku nazivati 'genocidnom tvorevinom' i dovoditi u pitanje opravdanost njenog postojanja. Helez treba da prihvati istinu da je Republika Srpska izraz volje srpskog naroda da opstane na svojim vekovnim ognjištima i sačuva slobodu. Stvorena je u miru i odbranjena u Odbrambeno-otadžbinskom ratu - naveo je Linta.
Dodao je da Helezov napad na Republiku Srpsku istovremeno predstavlja i napad na Dejtonski mirovni sporazum.
- Takva retorika ne donosi mir i stabilnost, niti bolju budućnost, već raspiruje mržnju, podstiče međunacionalno nepovjerenje i otvara stare rane - rekao je Linta.
Helez je u četvrtak, posle smrti generala Mladića, na društvenim mrežama izneo niz oštrih kvalifikacija, uvreda i optužbi na račun Ratka Mladića, Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda.
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