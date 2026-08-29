MOSKVA ZAPRETILA ZAPADU: Ne dirajte Belorusiju - Pretnja našem savezniku je izazov celoj Rusiji
RUSIJA će pretnje Belorusiji koje dolaze sa Zapada posmatrati kao izazov celoj Saveznoj državi, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin u intervjuu za RIA Novosti.
- Svakako moramo da uzmemo u obzir sve rizike povezane sa provokativnom politikom naših zapadnih suseda. Pretnje našem najbližem savezniku biće posmatrane kao izazov celoj Saveznoj državi i samoj Rusiji, u potpunom skladu sa rusko-beloruskim međudržavnim Ugovorom o garancijama bezbednosti unutar Savezne države - rekao je on.
Ovaj dokument, kako ističe, utvrđuje jasan algoritam za zajednički odgovor na bilo kakve pretnje korišćenjem svih raspoloživih snaga i sredstava, čega se Moskva strogo pridržava.
Ranije su evropski mediji objavili da su nemačke snage rasporedile specijalnu jedinicu za elektronsko ratovanje u neposrednoj blizini beloruske granice u Litvaniji.
Prema rečima ruskog diplomate, ova odluka je doneta "u skladu sa rastućim trendom u Evropi ka intenzivnoj militarizaciji i pripremi za direktan oružani sukob sa Rusijom".
(RT Balkan)
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