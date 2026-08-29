BEZBEDNOST i mir u Evropi ne mogu se osigurati bez Rusije. Demonizacija Moskve je neprihvatljiva, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

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„Svaka država mora poštovati legitimne bezbednosne interese druge države. Da, Rusiju treba kritikovati kada pravi greške, ali je ne možemo demonizovati i terati iz Evrope“, rekao je Fico na komemorativnom događaju povodom godišnjice Slovačkog nacionalnog ustanka protiv nacizma, emitovanom na lokalnoj televiziji u subotu.



EU ne treba rusofobija, već jača diplomatija

„Ovo je apsolutno tačno“, zaključio je Fico.

Premijer je upozorio na širenje rusofobije. Zapadne zemlje, rekao je, moraju priznati činjenicu da „Rusija jednaka njima postoji pored njih“.



Evropska unija je, prema Ficu, „mirovni projekat, a ne instrument za borbu protiv Rusije“.„EU ne treba više oružja i rusofobije. EU je potrebna jača diplomatija i konkretni planovi za pomoć sopstvenoj ekonomiji“, ocenio je političar.

(Sputnjik)