RUSKI MUNJEVITI RAT, U DANU PALA TRI KLJUČNA MESTA: "Sever" i "Centar" nezaustavljivo napreduju, snimci pokazali brutalna razranja (VIDEO)
RUSKA vojska uspostavila je kontrolu nad tri naseljena mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici i Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Jedinice grupacije ‘Centar’ su odlučnim dejstvima oslobodile Rubežno i Novoandrejevku u Donjeckoj Narodnoj Republici - navodi se u saopštenju.
Rubežno se nalazi severoistočno od Dobropolja, jednog od centara ugljene industrije u regionu. Gubitak ovog mesta, kako se navodi, negativno će se odraziti na ukrajinsku ekonomiju.
Novoandrejevka se nalazi zapadno od Družkovke, važnog odbrambenog čvorišta ukrajinskih snaga u DNR. Ruske snage se, prema navodima Ministarstva odbrane, sada nalaze na svega nekoliko naseljenih mesta od Družkovke.
Grupacija „Sever“ preuzela je kontrolu nad Hrapovščinom u Sumskoj oblasti, navodi se u saopštenju.
Selo se nalazi na prednjem delu ruskog uporišta na ovom delu fronta. Kontrola nad njim, prema ruskom Ministarstvu odbrane, omogućava proširenje tampon-zone u pograničnom području Kurske, Belgorodske i Brjanske oblasti.
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