RUSKA vojska uspostavila je kontrolu nad tri naseljena mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici i Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

- Jedinice grupacije ‘Centar’ su odlučnim dejstvima oslobodile Rubežno i Novoandrejevku u Donjeckoj Narodnoj Republici - navodi se u saopštenju.

Rubežno se nalazi severoistočno od Dobropolja, jednog od centara ugljene industrije u regionu. Gubitak ovog mesta, kako se navodi, negativno će se odraziti na ukrajinsku ekonomiju.

Novoandrejevka se nalazi zapadno od Družkovke, važnog odbrambenog čvorišta ukrajinskih snaga u DNR. Ruske snage se, prema navodima Ministarstva odbrane, sada nalaze na svega nekoliko naseljenih mesta od Družkovke.

Grupacija „Sever“ preuzela je kontrolu nad Hrapovščinom u Sumskoj oblasti, navodi se u saopštenju.

Selo se nalazi na prednjem delu ruskog uporišta na ovom delu fronta. Kontrola nad njim, prema ruskom Ministarstvu odbrane, omogućava proširenje tampon-zone u pograničnom području Kurske, Belgorodske i Brjanske oblasti.

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