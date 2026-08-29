MEDVEDI SVE ČEŠĆI GOSTI NASELJENIM MESTIMA: Zabeležen rekordan broj susreta čoveka i divljih zveri, sumnja se da je ovo razlog
SAVEZNE države na zapadu Sjedinjenih Američkih Država beleže rekordan broj susreta sa medvedima, koji zbog nedostatka prirodne hrane sve češće prilaze naseljenim područjima, ulaze u domove i prodavnice, a u pojedinim državama zabeležen je i rekordan broj usmrćenih životinja.
U Koloradu je ove godine zabeleženo više od 7.000 viđenja medveda, čime je premašen prethodni rekord za celu godinu iz 2019. godine, preneo je Rojters.
U Novom Meksiku je ove godine ubijeno 187 medveda, najviše od 2011. godine, dok je u Juti eutanazirano 39 medveda, što je već rekord za celu godinu.
Stručnjaci i državne agencije za zaštitu divljih životinja navode da su sušni uslovi uništili biljke, trave, bobice i orašaste plodove, koji čine oko 90 odsto ishrane medveda.
Zbog razvijenog njuha, životinje privlači hrana u ljudskim naseljima.
U Koloradu, gde žive samo crni medvedi, procenjuje se da ih ima između 17.000 i 20.000. Ove godine zabeleženo je najmanje šest napada medveda, a oko 1,5 do dva odsto prijavljenih susreta završava eutanazijom.
Medvedi se uglavnom usmrćuju kada se proceni da predstavljaju opasnost, na primer nakon napada na ljude ili provale u domove. U Novom Meksiku, pored 187 usmrćenih medveda, vlasti su preselile 35 odraslih jedinki i 16 mladunaca.
Prošle nedelje medved je usmrtio čoveka, što je prvi smrtonosni napad u toj saveznoj državi u poslednjih 25 godina.
U Montani je broj viđenja medveda toliko veliki da ga vlasti ne mogu da prebroje, dok se grizliji pojavljuju u područjima u kojima nisu viđeni decenijama.
Prema podacima državne agencije za zaštitu divljih životinja, ove godine su uginula 24 grizlija, uglavnom nakon napada na stoku ili ljude ili u sudarima sa vozilima. Jednog čoveka grizli je usmrtio u maju u Nacionalnom parku Glečer.
Smrtonosni napadi medveda na ljude i dalje su retki na zapadu SAD, sa nekoliko slučajeva godišnje. Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnih uslova mogao dodatno da poveća broj susreta ljudi i medveda.
Takođe postoji strah da bi životinje mogle da se naviknu na ljudsku hranu i da promene obrasce hibernacije ako zime postanu toplije, a prirodne hrane bude manje.
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
NEOBIČNI KUPAČI IZNENADILI POSADU: Medvedi zaplivali Bajkalskim jezerom (VIDEO)
26. 08. 2026. u 16:56
Medved krenuo ka pecarošu iz Bosne - vidite kako ga je oterao (VIDEO)
24. 08. 2026. u 19:32
Medved lovcu smrskao šaku, čuo je kosti kako pucaju, a onda ju je gurnuo u njegova usta i tako preživeo
22. 08. 2026. u 16:11 >> 17:28
KAD VRUĆINA PRITISNE: Medved se rashladio u bazenu kuće u Kaliforniji (VIDEO)
13. 08. 2026. u 14:03
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)