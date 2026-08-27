Svet

RUSKA VOJSKA ZAUZELA ŠEVČENKOVSKO: Nastavlja se ofanziva Moskve

В.Н.

27. 08. 2026. u 12:40

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RUSKO ministarstvo odbrane povodom najnovije situacije na frontu.

РУСКА ВОЈСКА ЗАУЗЕЛА ШЕВЧЕНКОВСКО: Наставља се офанзива Москве

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

Ruska vojska oslobodila je Ševčenkovsko u Zaporoškoj oblasti;

Tokom noći oboreno 267 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći presreli i uništili 267 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Volgogradske, Voronješke, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Uljanovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Baškortostan, Krima i Azovskog i Crnog mora.

(Sputnjik)

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