IRAN PODIŽE GLAS Arakči traži od UN da osude „ekonomski terorizam“ Vašingtona: Sankcijama ugrožavaju živote civila
MINISTAR spoljnih poslova Irana Sejed Abas Arakči pozvao je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, Savet bezbednosti i države članice UN da osude američke "jednostrane prinudne mere i sekundarne sankcije prema Iranu", koje je nazvao "ekonomskim terorizmom".
U pismu upućenom Guterešu, Arakči je naveo da je Vašington 24. avgusta objavio "Operaciju ekonomskog isključenja", čiji je cilj, prema njegovim rečima, prekid legitimnih ekonomskih odnosa sa Iranom i prisiljavanje drugih država da promene svoje trgovinske odnose, preneo je Tasnim.
Arakči je ocenio da pretnja sekundarnim sankcijama i isključenjem iz američkog finansijskog sistema predstavlja pokušaj "eksteritorijalnog proširenja američkog prava i spoljne politike" i da je u suprotnosti sa principom suverene jednakosti država utvrđenim Poveljom UN.
Takođe je rekao da američke mere pogađaju civile uskraćivanjem pristupa hrani, lekovima, medicinskoj opremi, energiji i drugim osnovnim potrepštinama, što, kako je naveo, ima posledice po prava na život, zdravlje, hranu i odgovarajući životni standard.
Arakči je podsetio na presudu Međunarodnog suda pravde iz 2018. godine, kojom je, kako je naveo, Sjedinjenim Američkim Državama naloženo da omoguće izvoz u Iran lekova i medicinske opreme, hrane i poljoprivrednih proizvoda, kao i opreme i usluga potrebnih za bezbednost civilnog vazduhoplovstva.
Iran je u pismu pozvao članice UN da osude i odbace jednostrane prinudne mere i sekundarne sankcije SAD, da se uzdrže od njihovog priznavanja i sprovođenja i da zahtevaju od Vašingtona da prekine pretnje i mere kojima se, kako tvrdi Teheran, vrši pritisak na treće zemlje.
Arakči je pozvao i generalnog sekretara UN da proceni i izvesti o humanitarnim posledicama i posledicama po ljudska prava američkih mera, uključujući njihov uticaj na pristup civila hrani, lekovima, zdravstvenoj zaštiti, energiji, transportu i humanitarnoj pomoći.
On je naveo da Iran zadržava pravo da koristi sve raspoložive pravne puteve za utvrđivanje odgovornosti, naknadu štete i pravnu zaštitu, kao i da će tražiti odgovornost za posledice, koje je opisao kao nehumane i nezakonite postupke SAD.
Arakči je zatražio da njegovo pismo bude distribuirano kao zvanični dokument Saveta bezbednosti UN.
(Tanjug)
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