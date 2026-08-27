Svet

KATASTROFALNE POPLAVE U NEPALU: Broj žrtava porastao na 165, hiljadu nestalih

V.N.

27. 08. 2026. u 08:36

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BROJ žrtava poplava i klizišta u Nepalu i Tibetu porastao je na 165, a više od 1.000 se vode kao nestalo, među kojima je veliki broj turista.

КАТАСТРОФАЛНЕ ПОПЛАВЕ У НЕПАЛУ: Број жртава порастао на 165, хиљаду несталих

Foto:JNA PRESS / Sipa USA / Profimedia

Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je 823 ljudi bilo van kontakta, više od 24 sata nakon katastrofe.

Među njima je najmanje 579 turista, iz Nepala i inostranstva.

U Kini se dodatnih 558 ljudi vodi kao nestalo.

Nije jasno da li se brojke iz dve zemlje u potpunosti razlikuju ili je deo nestalih evidentiran dva puta.

Nepalska vojska saopštila je da je sedam osoba koji su bili zarobljeni u tunelu hidroelektrane u Hakuu, u oblasti Rasuva, spaseno, a traju napori da se spasu ljudi zarobljeni u još tri tunela.

Prema navodima vojske, 95 ljudi je bezbedno spaseno iz oblasti Timure u Rasuvi, među kojima je 21 indijski turista koji je prethodnog dana stupio u kontakt sa nadležnima iz tog područja.
(Sputnjik)

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