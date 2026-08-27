KATASTROFALNE POPLAVE U NEPALU: Broj žrtava porastao na 165, hiljadu nestalih
BROJ žrtava poplava i klizišta u Nepalu i Tibetu porastao je na 165, a više od 1.000 se vode kao nestalo, među kojima je veliki broj turista.
Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je 823 ljudi bilo van kontakta, više od 24 sata nakon katastrofe.
U Kini se dodatnih 558 ljudi vodi kao nestalo.
Nepalska vojska saopštila je da je sedam osoba koji su bili zarobljeni u tunelu hidroelektrane u Hakuu, u oblasti Rasuva, spaseno, a traju napori da se spasu ljudi zarobljeni u još tri tunela.
Prema navodima vojske, 95 ljudi je bezbedno spaseno iz oblasti Timure u Rasuvi, među kojima je 21 indijski turista koji je prethodnog dana stupio u kontakt sa nadležnima iz tog područja.
(Sputnjik)
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