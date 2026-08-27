REJTING MERCA UKRAJINSKOG ISTRAŽIVANJA: U Kijevu ga obožava 64 odsto građana, u Nemačkoj mu veruje tek 16 odsto
REJTING nemačkog kancelara Fridriha Merca značajno je veći u Ukrajini, nego u Nemačkoj.
U Ukrajini, Merc uživa poverenje 64 odsto građana, a u Nemačkoj ima poverenje tek 16 odsto građana, pokazalo je istraživanje ukrajinskog "Rejtinga".
Anketa je sprovedena između 4. i 9. avgusta putem telefonskih intervjua. U studiji je učestvovalo dve hiljade građana.
Kada su u pitanju svetski lideri, osim Makrona, među anketiranim građanima se visoko kotiraju francuski predsednik Emanuel Makron (79 odsto) i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan (61 odsto).
A među građanima Ukrajine najlošije se kotira američki predsednik Donald Tramp: tek 16 odsto ispitanika ima pozitivan stav o Trampu.
(RT Balkan)
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