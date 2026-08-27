REJTING MERCA UKRAJINSKOG ISTRAŽIVANJA: U Kijevu ga obožava 64 odsto građana, u Nemačkoj mu veruje tek 16 odsto

REJTING nemačkog kancelara Fridriha Merca značajno je veći u Ukrajini, nego u Nemačkoj.

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

U Ukrajini, Merc uživa poverenje 64 odsto građana, a u Nemačkoj ima poverenje tek 16 odsto građana, pokazalo je istraživanje ukrajinskog "Rejtinga".

Anketa je sprovedena između 4. i 9. avgusta putem telefonskih intervjua. U studiji je učestvovalo dve hiljade građana.

Kada su u pitanju svetski lideri, osim Makrona, među anketiranim građanima se visoko kotiraju francuski predsednik Emanuel Makron (79 odsto) i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan (61 odsto).

A među građanima Ukrajine najlošije se kotira američki predsednik Donald Tramp: tek 16 odsto ispitanika ima pozitivan stav o Trampu.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja