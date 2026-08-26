UKRAJINCI OPET PRIVIĐAJU RATNU INFRASTRUKTURU U BELORUSIJI: Evo šta su primetili tik na granici da Belorusi navodno grade

BELORUSIJA gradi novu železničku infrastrukturu u južnom Gomeljskom regionu, koja će moći da prima vojne vozove sa ljudstvom i teškom vojnom tehnikom, saopštila je 24. avgusta Zajednica radnika Beloruske železnice.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Izveštaj dolazi u trenutku jačanja vojne infrastrukture duž granice Belorusije i Ukrajine, što je navelo Kijev da upozori da Moskva možda planira da svog najbližeg saveznika dodatno uvuče u rat punog intenziteta.

Dokumentacija o projektu, do koje je došla nezavisna Zajednica radnika Beloruske železnice, pokazuje da se za objekat zvanično označen kao „poligon u Gomeljskoj oblasti“, u blizini stanice Jakimovka, gradi poseban železnički kolosek. Stanica se nalazi na oko 40 kilometara od granice sa Ukrajinom.

Prema dokumentima, planirani kolosek moći će da primi do 60 vagona, što je otprilike veličina jednog vojnog voza, a uključivaće i visoku utovarnu platformu sa rampama koje će omogućiti da se vozila na točkovima i guseničari istovaruju direktno unutar objekta. Kao naručilac projekta naveden je beloruski institut „Voenproekt“, dok je u ranijoj projektnoj dokumentaciji kao naručilac bila navedena Uprava za kapitalnu izgradnju Oružanih snaga Belorusije, navela je monitoring grupa.

Nakon završetka radova, železnička pruga će omogućiti da vojni vozovi direktno iz beloruske nacionalne železničke mreže stižu do poligona, gde bi ljudstvo, oružje, vozila, gorivo, municija i druge zalihe potencijalno mogli da budu istovareni bez dužeg zadržavanja na kolosecima stanica dostupnim javnosti, navodi Zajednica radnika Beloruske železnice.

Grupa je naglasila da izgradnja železnice i poligona sama po sebi ne ukazuje na pripreme za ofanzivu protiv Ukrajine, ali je istakla da bi takva infrastruktura omogućila brzo pojačanje vojne grupacije u tom području ukoliko bi se okolnosti promenile.

Ukrajinska Državna granična služba saopštila je da nije uočila povećanu vojnu aktivnost u neposrednoj blizini beloruske granice.

- Belorusija nastavlja da razvija svoju vojnu infrastrukturu - rekao je portparol Državne granične službe Andrij Demčenko za Kyiv Independent, ukazujući na objekte za smeštaj ljudstva, logističku infrastrukturu i poligone.

Demčenko je napomenuo da je Belorusija više puta najavljivala formiranje novih vojnih formacija i redovno sprovodi vojne vežbe i provere borbene gotovosti, ali je upozorio da Minsk takve aktivnosti često koristi i za stvaranje informacionog pritiska.

On je dodao da Rusija i dalje posmatra teritoriju Belorusije kao potencijalni pravac za širenje agresije na Ukrajinu, ali je rekao da trenutno u Belorusiji nema dovoljno ruskih trupa za formiranje značajne udarne grupacije.

- Ipak, granica sa Belorusijom, odnosno pravac iz Belorusije, predstavljao je pretnju za Ukrajinu i ranije i sada - rekao je Demčenko.

Zbog toga Ukrajina nastavlja da jača odbrambene položaje duž svoje severne granice, uključujući inženjerijska utvrđenja i minske prepreke, dodao je on.

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