BESPLATNI UDŽBENICI ZA 96.000 ĐAKA: Evo ko ima pravo i kada će knjige biti podeljene

MINISTARSTVO prosvete obezbedilo je skoro 920.000 udžbeničkih jedinica za školsku 2026/2027. godinu, a za realizaciju projekta izdvojena je milijarda dinara.

Foto: AI generated

Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026/2027.godinu, a pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilerdžić izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike.

Ćilerdžić je rekao da je obezbeđeno blizu 920.000 udžbeničkih jedinica i da je Vlada Srbije izdvojila milijardu dinara za ovaj projekat koji se sprovodi petu godinu zaredom.

- Privodi se kraju distribucija udžbenika školama koje će, u okviru svoje organizacije rada, pozivati roditelje i podeliti udžbenike po utvrđenim spiskovima i prema dokumentaciji koja je predata Ministarstvu. Da li će to biti pre 1. septembra ili u prvoj nedelji, kad su obično roditeljski sastanci, to je na organizaciji škola, ali do kraja prve nedelje, eventualno druge, svi učenici koji su obuhvaćeni ovim projektom dobiće besplatne udžbenike - rekao je Ćilerdžić za TV Prva.

Dodao je da je realizacija projekta počela u martu, a da je do kraja aprila prikupljana potrebna dokumentacija po utvrđenim kategorijama učenika koji imaju pravo na besplatne udžbenike.

- To pravo imaju učenici iz socijalno ugroženih kategorija, odnosno primaoci novčane socijalne pomoći, zatim učenici koji se obrazuju po nekom od individualnih obrazovnih profila i kojima treba neki od prilagođenih udžbenika, učenike koji obavljaju obrazovanje na jednom od jezika osam nacionalnih manjina, učenike koji su treće i naredno dete u porodici, učenike koji su ostali bez jednog od roditelja, učenike koji imaju određenu zdravstvenu dokumentaciju specifičnih zdravstvenih bolesti - rekao je Ćilerdžić.

Naveo je da besplatni udžbenici predstavljaju značajnu pomoć roditeljima na početku nove školske godine.

- Ovo je ozbiljna i odgovorna politika Republike Srbije i jedna ozbiljna pomoć roditeljima kada imaju izdataka oko udžbeničkih kompleta, pribora, a država i Ministarstvo prosvete pokušavaju da pomognu, pogotovo kategorijama kojima je pomoć najviše potrebna - rekao je Ćilerdžić.

BONUS VIDEO