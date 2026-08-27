DOBAR DAN ZA EKONOMISTE, TRGOVCE, PISCE Astro savet za četvrtak, 27. avgust: Evo koja 4 znaka su pod uticajem aspekata Merkura
MERKUR, planeta komunikacija, biznisa, mentalnog stanja, 27. avgusta, obrazuje konjunkciju sa Suncem, simbolom uspeha, ugleda, u Devici, znaku posla.
Simbolika kuće u kojoj se nalazi ovaj aspekt u vašem horoskopu pokazuje gde vam je usmerena mentalna aktivnost.
Ova konjunkcija podstiče komunikativnost, informisanost, racionalnost, mentalnu aktivnost, praktičnost, oštroumnost, elokventnost, interes za učenje stranih jezika. Pogoduje trgovcima, ekonomistima, piscima, a najviše će uticati na Device, Ribe, Blizance i Strelce.
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