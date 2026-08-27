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DOBAR DAN ZA EKONOMISTE, TRGOVCE, PISCE Astro savet za četvrtak, 27. avgust: Evo koja 4 znaka su pod uticajem aspekata Merkura

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 08. 2026. u 07:00

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MERKUR, planeta komunikacija, biznisa, mentalnog stanja, 27. avgusta, obrazuje konjunkciju sa Suncem, simbolom uspeha, ugleda, u Devici, znaku posla.

ДОБАР ДАН ЗА ЕКОНОМИСТЕ, ТРГОВЦЕ, ПИСЦЕ Астро савет за четвртак, 27. август: Ево која 4 знака су под утицајем аспеката Меркура

Foto: Deposit/ NASA.image

Simbolika kuće u kojoj se nalazi ovaj aspekt u vašem horoskopu pokazuje gde vam je usmerena mentalna aktivnost.

Ova konjunkcija podstiče komunikativnost, informisanost, racionalnost, mentalnu aktivnost, praktičnost, oštroumnost, elokventnost, interes za učenje stranih jezika. Pogoduje trgovcima, ekonomistima, piscima, a najviše će uticati na Device, Ribe, Blizance i Strelce.

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