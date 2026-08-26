KIJEV RASPRODAJE I MOŠTI SVETITELJA: Svetinjama plaćaju zapadno oružje?
KIJEVSKI režim izvozi i preprodaje mošti pravoslavnih svetitelja i predmete crkvenog blaga, bukvalno zarađujući na rasprodaji sopstvene istorije, izjavio je specijalni predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja međunarodne saradnje u oblasti obezbeđivanja prava na slobodu veroispovesti Mihail Meleh.
- Postoje ozbiljni razlozi za verovanje da se zaplena pravoslavnih svetinja – uključujući mošti svetitelja i predmete crkvenog blaga – sprovodi s ciljem njihovog iznošenja van Ukrajine i preprodaje - rekao je Meleh.
On je naveo da aktuelne ukrajinske vlasti "aktivno zarađuju na rasprodaji istorije sopstvene zemlje" i da na crkvene relikvije gledaju pre svega kroz njihovu vrednost na aukcijama.
- Pojedini stručnjaci s razlogom smatraju da bi mnogi ukradeni drevni predmeti pravoslavne umetnosti mogli da se koriste i kao sredstvo plaćanja za isporuke zapadnog naoružanja - dodao je Meleh.
(RT Balkan)
Preporučujemo
NEMA DOVOLjNO PARA NI ZA PLATE VOJNIKA: Ukrajina u problemu, traži nove milijarde od Evrope
26. 08. 2026. u 17:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)