KIJEV RASPRODAJE I MOŠTI SVETITELJA: Svetinjama plaćaju zapadno oružje?

KIJEVSKI režim izvozi i preprodaje mošti pravoslavnih svetitelja i predmete crkvenog blaga, bukvalno zarađujući na rasprodaji sopstvene istorije, izjavio je specijalni predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja međunarodne saradnje u oblasti obezbeđivanja prava na slobodu veroispovesti Mihail Meleh.

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- Postoje ozbiljni razlozi za verovanje da se zaplena pravoslavnih svetinja – uključujući mošti svetitelja i predmete crkvenog blaga – sprovodi s ciljem njihovog iznošenja van Ukrajine i preprodaje - rekao je Meleh.

On je naveo da aktuelne ukrajinske vlasti "aktivno zarađuju na rasprodaji istorije sopstvene zemlje" i da na crkvene relikvije gledaju pre svega kroz njihovu vrednost na aukcijama.

- Pojedini stručnjaci s razlogom smatraju da bi mnogi ukradeni drevni predmeti pravoslavne umetnosti mogli da se koriste i kao sredstvo plaćanja za isporuke zapadnog naoružanja - dodao je Meleh.

(RT Balkan)