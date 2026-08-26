Svet

KIJEV RASPRODAJE I MOŠTI SVETITELJA: Svetinjama plaćaju zapadno oružje?

D.D.

26. 08. 2026. u 23:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KIJEVSKI režim izvozi i preprodaje mošti pravoslavnih svetitelja i predmete crkvenog blaga, bukvalno zarađujući na rasprodaji sopstvene istorije, izjavio je specijalni predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja međunarodne saradnje u oblasti obezbeđivanja prava na slobodu veroispovesti Mihail Meleh.

КИЈЕВ РАСПРОДАЈЕ И МОШТИ СВЕТИТЕЉА: Светињама плаћају западно оружје?

Foto: Ukrinform / Sipa Press / Profimedia

- Postoje ozbiljni razlozi za verovanje da se zaplena pravoslavnih svetinja – uključujući mošti svetitelja i predmete crkvenog blaga – sprovodi s ciljem njihovog iznošenja van Ukrajine i preprodaje - rekao je Meleh.

On je naveo da aktuelne ukrajinske vlasti "aktivno zarađuju na rasprodaji istorije sopstvene zemlje" i da na crkvene relikvije gledaju pre svega kroz njihovu vrednost na aukcijama.

- Pojedini stručnjaci s razlogom smatraju da bi mnogi ukradeni drevni predmeti pravoslavne umetnosti mogli da se koriste i kao sredstvo plaćanja za isporuke zapadnog naoružanja - dodao je Meleh.

(RT Balkan)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNANJE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost

ZNANjE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost