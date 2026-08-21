PREDSEDNIK NAJAVIO: Auto-put, deonica Kuzmin – Sremska Rača, otvara se 15. oktobra

DEONICA auto-puta Kuzmin – Sremska Rača, duga oko 18–19 kilometara, biće zvanično završena i otvorena za saobraćaj 15. oktobra. Ovaj rok je potvrdio Emrulah Turanli, vlasnika turske kompanije „Tašjapi” koja je izvođač radova na ovom projektu.

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Nakon što su izvođači potvrdili tačan datum završetka, predsednik je precizirao da će ključna veza između Srema i granice sa Bosnom i Hercegovinom biti puštena u rad za manje od dva meseca.

- Znači 15. oktobra se otvara auto-put. Ovih 18-19km, za manje od dva meseca Kuzmin-Sremska Rača - kazao je predsednik nakon što su mu izvođači radova potrvdili taj podatak.