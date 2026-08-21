PREDSEDNIK NAJAVIO: Auto-put, deonica Kuzmin – Sremska Rača, otvara se 15. oktobra
DEONICA auto-puta Kuzmin – Sremska Rača, duga oko 18–19 kilometara, biće zvanično završena i otvorena za saobraćaj 15. oktobra. Ovaj rok je potvrdio Emrulah Turanli, vlasnika turske kompanije „Tašjapi” koja je izvođač radova na ovom projektu.
Nakon što su izvođači potvrdili tačan datum završetka, predsednik je precizirao da će ključna veza između Srema i granice sa Bosnom i Hercegovinom biti puštena u rad za manje od dva meseca.
- Znači 15. oktobra se otvara auto-put. Ovih 18-19km, za manje od dva meseca Kuzmin-Sremska Rača - kazao je predsednik nakon što su mu izvođači radova potrvdili taj podatak.
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