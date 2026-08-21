Politika

PREDSEDNIK NAJAVIO: Auto-put, deonica Kuzmin – Sremska Rača, otvara se 15. oktobra

V.N.

21. 08. 2026. u 09:28

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DEONICA auto-puta Kuzmin – Sremska Rača, duga oko 18–19 kilometara, biće zvanično završena i otvorena za saobraćaj 15. oktobra. Ovaj rok je potvrdio Emrulah Turanli, vlasnika turske kompanije „Tašjapi” koja je izvođač radova na ovom projektu.

ПРЕДСЕДНИК НАЈАВИО: Ауто-пут, деоница Кузмин – Сремска Рача, отвара се 15. октобра

Foto: Printskrin

Nakon što su izvođači potvrdili tačan datum završetka, predsednik je precizirao da će ključna veza između Srema i granice sa Bosnom i Hercegovinom biti puštena u rad za manje od dva meseca.

- Znači 15. oktobra se otvara auto-put. Ovih 18-19km, za manje od dva meseca Kuzmin-Sremska Rača - kazao je predsednik nakon što su mu izvođači radova potrvdili taj podatak.

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