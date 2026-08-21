"ČIJI SI TI MALI?" Knežević: Spajić poslao poruku da se stidi što je Srbin

LIDER Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević obznanio je juče tri dokumenta koji ukazuju da je aktuelni premijer Crne Gore Milojko Spajić pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije sa prebivalištem na beogradskoj Opštini Zvezdara.

Foto: Printskrin

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević žestoko je kritikovao premijera Crne Gore Milojka Spajića, tvrdeći da nije odgovorio na njegove navode i dokumenta koje je prethodno predstavio, već da je poslao „mnogo opasniju poruku“.

Knežević je ocenio da se ta poruka može svesti na stav da se Spajić „stidi“ svog nekadašnjeg srpskog državljanstva, prijave za rezervni sastav Vojske Srbije, kao i srpskog porekla svog imena i identiteta.

On je potom ironično komentarisao Spajićevu nekadašnju povezanost sa Srbijom, navodeći da bi, da je od sposobnosti jednog rezerviste zavisila odbrana srpskih granica, Srbija „kapitulirala dok kažeš: blokader“.

Knežević je posebno kritikovao Spajićevu politiku prema Srbiji i srpskom narodu, tvrdeći da je crnogorski premijer nakon dolaska na funkciju priznao nezavisnost Kosova, kao i da je dva puta učestvovao u proglašavanju srpskog naroda za genocidan.

Posebno se osvrnuo na odnos crnogorske vlasti prema Hrvatskoj i operaciji „Oluja“, optužujući Spajića da je slanjem predstavnika na obeležavanje godišnjice te operacije podržao događaj koji je doveo do progona velikog broja Srba iz Hrvatske.

Knežević je otišao i korak dalje, poručivši da Spajić zbog svojih postupaka prema Srbiji „zaslužuje da završi na vojnom sudu“, uz tvrdnju da je počinio dela koja bi se mogla okarakterisati kao veleizdaja.

„Kad god izda Crnu Goru, kriv mu je Vučić“

Knežević je Spajića istovremeno optužio i za izdaju interesa Crne Gore, tvrdeći da premijer za svoje poteze redovno prebacuje odgovornost na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Beograd.

Kad god izda Crnu Goru, kriv mu je Vučić, bolje zvuči da je uvijek kriv on. Ne bi Spajić izdao da ne mora, prinuđen je zbog Brisela – rekao je Knežević.

Prema njegovim rečima, Spajićevo nekadašnje srpsko državljanstvo bilo je motivisano ličnim interesima, dok danas pokušava da se distancira od svega što ga povezuje sa Srbijom i srpskim identitetom.

Knežević je ocenio i da Spajić nije jedini političar koji Srbiju koristi kada mu odgovara, a potom joj okreće leđa.

Uvek može postati Singapurćanin, ali s „kapital“, kuku Singapurćanima – zaključio je Knežević.