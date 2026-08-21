Politika

VUČIĆ NA PITANJE „NOVOSTI“ O ISTORIJSKOM PROJEKTU: Prvi auto-put koji spaja Srbiju i Srpsku ruši vekovne barijere

V.N.

21. 08. 2026. u 09:03

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Sremskom okrugu obilaskom radova na auto-putu Kuzmin - Sremska Rača u Bosutu, u opštini Sremska Mitrovica.

ВУЧИЋ НА ПИТАЊЕ „НОВОСТИ“ О ИСТОРИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ: Први ауто-пут који спаја Србију и Српску руши вековне баријере

Foto: Printskrin

 - Još od pre vremena Kalaja i uprave u kojoj je bilo skloni Srbe sa Drine uspeli smo da napravimo te mostove i obnovili Karakaj, Mali Zvornik, oko Ljubovije ide obnova Šepka, Slepčević-Badovinci do Pavlovića Ćuprije i moraćemo, i dalje to ne razume, ali moramo da to popravimo. Uradili most na Rači, prvi put da smo gradili mostove i puteve. Ranije je to bilo ne dajte da idu ka Srbiji i da postoji sve samo oko Zgareba. Najveći deo auto-puteva urađeno je u Hrvatskoj, ali sve ostalo je bilo samo da se skloni od Srbije i Crne Gore i tada BiH, danas najvećim delom Republike Srpske, kako god okrenete ovo su velike stvari - kazao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome koliki je značaj ovog puta koji je prvi auto-put koji povezuje Srbiju i Republiku Srpsku.

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