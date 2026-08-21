NISU OČEKIVALI IZBORE? Vučić: Blokaderi žive u iracionalnim snovima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je da blokaderi žive u iracionalnim snovima.

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Prdsednk Vučić odgovorio je na pitanje o raspisivanju izbora, nakon čega je zavladala totalna panika u blokaderskom taboru.

- Blokaderi žive u iracionalnim snovima. Oni su godinu dana sebe lagali da ih se neko plaši - kazao je Vučić.