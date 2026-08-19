BUKTI NA SVE STRANE: I trgovci u Nemačkoj nezadovoljni, najavljuju štrajkove

NEMAČKI sindikat Verdi zapretio je intenziviranjem štrajkova u sektoru trgovine ukoliko poslodavci u narednim nedeljama ne ponude povećanje zarada.

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Članica rukovodstva Ver­dija Silke Cimer je za "Zidojče cajtung", navela da bi zaposleni mogli da obustave rad i na nekoliko dana, pri čemu bi sindikat ciljano štrajkovao u kompanijama koje, prema njegovoj oceni, blokiraju pregovore.

Verdi traži povećanje zarada za sedam odsto, uz minimalnu satnicu od 14,90 evra. Kolektivni ugovor odnosi se, prema podacima sindikata, na oko četvrtinu od više od tri miliona zaposlenih u maloprodaji.

Sindikat svoje zahteve obrazlaže, između ostalog, rastom cena tokom prethodnih godina i posledicama rata između SAD i Irana, koji je doveo do naglog poskupljenja benzina i dizela.

Ekonomisti očekuju da će inflacija ove godine dostići oko tri odsto, dok je u julu na godišnjem nivou iznosila 2,8 odsto. Štrajkovi bi, prema navodima "Špigla", mogli da pogode zaposlene u prodavnicama lanaca "Rewe" i "Edeka", dok su "Aldi" i "Lidl" verovatno manje ugroženi jer, prema sopstvenim navodima, zaposlenima već isplaćuju zarade iznad nivoa predviđenog kolektivnim ugovorima.

U ovoj rundi pregovora štrajkovi upozorenja već su održani u "Kauflandu" i trgovinama nameštaja "Ikea".

(rt.rs)

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