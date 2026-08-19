Svet

HEROJ RUSIJE: Jedinstvo naroda mora biti očuvano

Novosti online

19. 08. 2026. u 21:30

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JEDINSTVO ruskog naroda mora biti očuvano da bi zemlja ostala velika sila.

ХЕРОЈ РУСИЈЕ: Јединство народа мора бити очувано

Foto: Depositphotos / grebeshkovmaxim@gmail.com

Ovo mišljenje je izrazio Heroj Rusije Vladislav Golovin.

On je u razgovoru za TASS primetio da je Rusiju uvek karakterisalo nacionalno jedinstvo, vera i spremnost ljudi da podrže svog bližnjeg.

- To mora biti sačuvano, kao što smo uvek činili: da bismo sačuvali jedinstvo našeg naroda - rekao je Golovin.

Govoreći o snazi Rusije, Golovin je istakao da ona leži u narodu i njegovoj spremnosti da brani svoju domovinu.

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