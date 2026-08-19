PAKAO ZA UKRAJINCE! Kim poslao PRAVA ČUDOVIŠTA na front: Procurio snimak superteških topova od 170 mm u akciji!

NOVI snimak prikazuje severnokorejske samohodne haubice od 170 mm kako pucaju u Ukrajini, pružajući dodatni dokaz da se neobični artiljerijski sistemi veoma velikog dometa aktivno koriste na terenu.

Foto: printskrin YouTube lamapa znanja

Na osnovu snimaka ostaje neizvesno da li su sistemima upravljale jedinice ruske vojske ili Korejske narodne armije, jer dok je potvrđeno da ih je prva nabavila u značajnom broju, druga je takođe rasporedila osoblje na prve linije fronta koje je možda bilo uključeno u artiljerijske operacije. Topovi od 170 mm ističu sve važniju ulogu severnokorejskog oružja u održavanju artiljerijskih sposobnosti Rusije i rastuće prednosti koje je odbrambeni sektor zemlje postigao nad Rusijom nakon raspada Sovjetskog Saveza.



Pružajući uvid u mogućnosti topova kalibra 170 mm, koji se na Zapadu nazivaju „Koksan“, general-potpukovnik Kirilo Budanov, general-potpukovnik Uprave za odbrambene obaveštajne poslove Ukrajine, 2025. godine je primetio: „Nažalost, ovaj top se prilično dobro pokazuje u borbi. Puca sa prilično velikih udaljenosti i prilično je dobar u pogledu preciznosti.“ „Imamo podatke da je Ruskoj Federaciji isporučeno 120 komada. Ali mislim da će se ta isporuka nastaviti jer se ovi topovi prilično dobro pokazuju. Ovo je nesrećno za nas jer je ovo artiljerija za gađanje na velikim daljinama“, dodao je. 120 topova bi u severnokorejskoj službi opremilo približno četiri artiljerijska puka vojske.170 mm nije standardni kalibar ruske artiljerije, jer glavni ruski samohodni artiljerijski sistemi, kao što je 2S19 Msta-S, koriste municiju od 152 mm, dok mnogo teži 2S7M Malka koristi granate od 203 mm. Koksan stoga zahteva poseban lanac snabdevanja municijom, što njegovo raspoređivanje čini usko povezanim sa sposobnošću Severne Koreje da obezbedi i artiljerijske sisteme i kompatibilnu municiju. Iako je 2S7M Malka teži sistem, dizajniran je da maksimizira razorni uticaj probijanja utvrđenja, a ne da maksimizira domet, što u kombinaciji sa njegovim mnogo ograničenijim brojem i višim troškovima znači da ne može uticati na situaciju na frontu kao što to mogu severnokorejski artiljerijski sistemi.

militarywatchmagazine.com

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