PAKAO ZA UKRAJINCE! Kim poslao PRAVA ČUDOVIŠTA na front: Procurio snimak superteških topova od 170 mm u akciji!
NOVI snimak prikazuje severnokorejske samohodne haubice od 170 mm kako pucaju u Ukrajini, pružajući dodatni dokaz da se neobični artiljerijski sistemi veoma velikog dometa aktivno koriste na terenu.
Na osnovu snimaka ostaje neizvesno da li su sistemima upravljale jedinice ruske vojske ili Korejske narodne armije, jer dok je potvrđeno da ih je prva nabavila u značajnom broju, druga je takođe rasporedila osoblje na prve linije fronta koje je možda bilo uključeno u artiljerijske operacije. Topovi od 170 mm ističu sve važniju ulogu severnokorejskog oružja u održavanju artiljerijskih sposobnosti Rusije i rastuće prednosti koje je odbrambeni sektor zemlje postigao nad Rusijom nakon raspada Sovjetskog Saveza.
Pružajući uvid u mogućnosti topova kalibra 170 mm, koji se na Zapadu nazivaju „Koksan“, general-potpukovnik Kirilo Budanov, general-potpukovnik Uprave za odbrambene obaveštajne poslove Ukrajine, 2025. godine je primetio: „Nažalost, ovaj top se prilično dobro pokazuje u borbi. Puca sa prilično velikih udaljenosti i prilično je dobar u pogledu preciznosti.“ „Imamo podatke da je Ruskoj Federaciji isporučeno 120 komada. Ali mislim da će se ta isporuka nastaviti jer se ovi topovi prilično dobro pokazuju. Ovo je nesrećno za nas jer je ovo artiljerija za gađanje na velikim daljinama“, dodao je. 120 topova bi u severnokorejskoj službi opremilo približno četiri artiljerijska puka vojske.
170 mm nije standardni kalibar ruske artiljerije, jer glavni ruski samohodni artiljerijski sistemi, kao što je 2S19 Msta-S, koriste municiju od 152 mm, dok mnogo teži 2S7M Malka koristi granate od 203 mm. Koksan stoga zahteva poseban lanac snabdevanja municijom, što njegovo raspoređivanje čini usko povezanim sa sposobnošću Severne Koreje da obezbedi i artiljerijske sisteme i kompatibilnu municiju. Iako je 2S7M Malka teži sistem, dizajniran je da maksimizira razorni uticaj probijanja utvrđenja, a ne da maksimizira domet, što u kombinaciji sa njegovim mnogo ograničenijim brojem i višim troškovima znači da ne može uticati na situaciju na frontu kao što to mogu severnokorejski artiljerijski sistemi.
Severnokorejsko raspoređivanje ubedljivo najveće artiljerijske snage na svetu navelo je i ruske i strane analitičare da procene artiljeriju kao oblast u kojoj bi podrška zemlje bila posebno cenjena na ukrajinskom ratištu. Procenjeno je da je ruska vojska do kraja 2024. godine već primila do 9 miliona metaka artiljerije od 122 mm i 152 mm iz zemlje, a transfer topova od 170 mm omogućio je prodaju trećeg kalibra. Novije slike su potvrdile usvajanje minobacača od 60 mm i 140 mm za upotrebu u jedinicama ruske vojske na frontu. Najmanje šest ruskih artiljerijskih jedinica do početka 2025. godine nabavljalo je između 50 i 100 procenata svoje municije iz Severne Koreje.
U prethodnoj proceni od 31. oktobra 2024. godine, Military Watch je istakao mogućnost da bi se topovi kalibra 170 mm mogli pridružiti tekućim ruskim ratnim naporima, samo dve nedelje pre nego što su prve slike potvrdile njihov dolazak u Rusiju. Naknadne serije su snimljene kako stižu sredinom decembra. Severna Koreja se dugo ističe po naprednim mogućnostima i ogromnim razmerama svojih artiljerijskih snaga, a pošto je postigla veoma veliki domet za svoje topove kalibra 170 mm koristeći veoma osnovnu municiju iz doba Hladnog rata, ukoliko bi topovi imali integrisane raketne projektile 21. veka, verovatno bi imali domet preko 100 kilometara. Severna Koreja je nastavila da modernizuje niže nivoe svojih artiljerijskih snaga, uključujući i uvođenje svojih prvih haubica kalibra 155 mm.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)