KRIZA DRMA I MOĆNU RUSIJU: Moskva uvozi naftu kako bi podmirila potrebe

RUSIJA je počela da uvozi gorivo kako bi podmirila potražnju na domaćem tržištu, izjavio je danas potpredsednik ruske Vlade Aleksandar Novak.

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- Uvoz je već počeo, a usvojeni su i neophodni propisi koji omogućavaju proizvodnju dodatnog goriva niže klase - rekao je Novak, prenosi TASS.

Ruska vlada je 30. jula uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. januara 2027. godine s ciljem da se održava stabilnosti na domaćem tržištu goriva.

Vlada je takođe suspendovala posebna pravila određivanja cena za državne nabavke motornog goriva do kraja 2026. godine i potpisala rezoluciju čiji je cilj da se poljoprivrednim proizvođačima obezbede dovoljne količine goriva.

Novak je ranije izjavio za TASS da je Rusija akumulirala dovoljne zalihe goriva da zadovolji domaće tržište, ali u međuvreme potražnja je porasla za 20-30 odsto. On je ukazao da mere ruske vlade usmerene na stabilizaciju tržišta goriva daju rezultate.

- U brojnim regionima već se ukidaju ograničenja, raste broj operativnih benzinskih pumpi, a redovi se skraćuju - rekao je Novak.

(Tanjug)