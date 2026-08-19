Svet

KRIZA DRMA I MOĆNU RUSIJU: Moskva uvozi naftu kako bi podmirila potrebe

В.Н.

19. 08. 2026. u 19:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA je počela da uvozi gorivo kako bi podmirila potražnju na domaćem tržištu, izjavio je danas potpredsednik ruske Vlade Aleksandar Novak.

КРИЗА ДРМА И МОЋНУ РУСИЈУ: Москва увози нафту како би подмирила потребе

Foto: demin pan / Alamy / Profimedia

- Uvoz je već počeo, a usvojeni su i neophodni propisi koji omogućavaju proizvodnju dodatnog goriva niže klase - rekao je Novak, prenosi TASS.

Ruska vlada je 30. jula uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. januara 2027. godine s ciljem da se održava stabilnosti na domaćem tržištu goriva.

Vlada je takođe suspendovala posebna pravila određivanja cena za državne nabavke motornog goriva do kraja 2026. godine i potpisala rezoluciju čiji je cilj da se poljoprivrednim proizvođačima obezbede dovoljne količine goriva.

Novak je ranije izjavio za TASS da je Rusija akumulirala dovoljne zalihe goriva da zadovolji domaće tržište, ali u međuvreme potražnja je porasla za 20-30 odsto. On je ukazao da mere ruske vlade usmerene na stabilizaciju tržišta goriva daju rezultate.

- U brojnim regionima već se ukidaju ograničenja, raste broj operativnih benzinskih pumpi, a redovi se skraćuju - rekao je Novak.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 5

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica