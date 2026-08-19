KALIBAF BRUTALNO POTKAČIO TRAMPA I AMERIKU: "Klovnovska ekipa“ neka prestane da čeka čudo i počne da sređuje nered koji je napravil
IRANSKI predsednik parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Kalibaf optužio je Sjedinjene Američke Države da pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Iran kako bi ga primorale na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom.
-Amerikanci misle da će snažnijim pritiskom na Iran iznuditi ustupke koji nikada nisu bili deo sporazuma - napisao je Kalibaf na društvenoj mreži Iks.
On je kritikovao i američkog ministra finansija Skota Besenta i ministra odbrane Pita Hegseta, ocenivši da su "daleko izvan svoje lige".
- Prestanite da čekate da klovnovska ekipa izvuče zeca iz šešira i počnite da sređujete nered koji ste napravili - upozorio je Kalibaf.
Besent je prošle nedelje izjavio da će SAD protiv Irana primeniti mere kakve, kako je naveo, "nikada nisu viđene".
Američki predsednik Donald Tramp takođe je nagovestio da planira da pojača ekonomski pritisak na Teheran.
(RT Balkan)
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