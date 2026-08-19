KALIBAF BRUTALNO POTKAČIO TRAMPA I AMERIKU: "Klovnovska ekipa“ neka prestane da čeka čudo i počne da sređuje nered koji je napravil

IRANSKI predsednik parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Kalibaf optužio je Sjedinjene Američke Države da pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Iran kako bi ga primorale na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom.

Foto: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia

-Amerikanci misle da će snažnijim pritiskom na Iran iznuditi ustupke koji nikada nisu bili deo sporazuma - napisao je Kalibaf na društvenoj mreži Iks.

On je kritikovao i američkog ministra finansija Skota Besenta i ministra odbrane Pita Hegseta, ocenivši da su "daleko izvan svoje lige".

- Prestanite da čekate da klovnovska ekipa izvuče zeca iz šešira i počnite da sređujete nered koji ste napravili - upozorio je Kalibaf.

Americans think squeezing Iran harder will win concessions that were never part of the agreement.



Bessent and Hegseth are way out of their league. Stop waiting for the clown crew to pull a rabbit out of their hat and clean up the mess you made. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) August 18, 2026

Besent je prošle nedelje izjavio da će SAD protiv Irana primeniti mere kakve, kako je naveo, "nikada nisu viđene".

Američki predsednik Donald Tramp takođe je nagovestio da planira da pojača ekonomski pritisak na Teheran.

(RT Balkan)

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