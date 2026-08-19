RUSI OTKRILI DOBRO SKRIVENE UKRAJINCE, PA USLEDILA KRVAVA BORBA: Artiljerci razneli neprijateljsko gnezdo u Aleksejevo-Družkovki
DVA punkta privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine sa ljudstvom uništena su u području naselja Aleksejevo-Družkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane za RIA Novosti.
Prema podacima Ministarstva odbrane, operateri bespilotnih sistema 6. motorizovane streljačke divizije grupacije „Jug“ tokom izviđačkih aktivnosti u području naselja Aleksejevo-Družkovka otkrili su punkt privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine sa ljudstvom, prenose RIA Novosti.
- Nakon što je utvrđena lokacija cilja, informacija je prosleđena posadi artiljerijskog oruđa M-46 kalibra 130 milimetara. Kao rezultat nekoliko artiljerijskih pogodaka, punkt privremenog razmeštaja zajedno sa ljudstvom je uništen - saopštilo je ministarstvo.
Drugi punkt privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine uništila je posada artiljerijskog oruđa 2A65 kalibra 152 milimetra.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
RAZOREN RODNI GRAD ZELENSKOG: Rusi zapalili sve pred sobom
15. 08. 2026. u 18:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)