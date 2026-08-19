Svet

RUSI OTKRILI DOBRO SKRIVENE UKRAJINCE, PA USLEDILA KRVAVA BORBA: Artiljerci razneli neprijateljsko gnezdo u Aleksejevo-Družkovki

Симеуновић А. Милош

19. 08. 2026. u 16:02

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DVA punkta privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine sa ljudstvom uništena su u području naselja Aleksejevo-Družkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane za RIA Novosti.

РУСИ ОТКРИЛИ ДОБРО СКРИВЕНЕ УКРАЈИНЦЕ, ПА УСЛЕДИЛА КРВАВА БОРБА: Артиљерци разнели непријатељско гнездо у Алексејево-Дружковки

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Prema podacima Ministarstva odbrane, operateri bespilotnih sistema 6. motorizovane streljačke divizije grupacije „Jug“ tokom izviđačkih aktivnosti u području naselja Aleksejevo-Družkovka otkrili su punkt privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine sa ljudstvom, prenose RIA Novosti. 

 - Nakon što je utvrđena lokacija cilja, informacija je prosleđena posadi artiljerijskog oruđa M-46 kalibra 130 milimetara. Kao rezultat nekoliko artiljerijskih pogodaka, punkt privremenog razmeštaja zajedno sa ljudstvom je uništen - saopštilo je ministarstvo.

Drugi punkt privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine uništila je posada artiljerijskog oruđa 2A65 kalibra 152 milimetra.

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