UKRAJINSKI antikorupcijski organi pokrenuli su novu istragu protiv zvaničnika iz kancelarije Vladimira Zelenskog, prenose RIA Novosti.

foto: Olha Tanasiichuk/UKRINFOR / Sipa Press / Profimedia

-NABU i SAP sprovode specijalnu operaciju o razotkrivanju kriminalne organizacije koja je delovala pod rukovodstvom aktuelnog i bivšeg narodnog poslanika Ukrajine, uz učešće zvaničnika kancelarije predsednika i drugih lica, saopštilo je antikorupcijsko tužilaštvo.

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) objavio je audio-snimak razgovora verovatnih učesnika u specijalnoj operaciji protiv kriminalne grupe koju su činili zvaničnici.

NABU je na svom Jutjub kanalu objavio kratak audio-snimak razgovora, a glasovi na snimku nisu identifikovani.

Između ostalog, jedan od glasova kaže da "samo idiot može da na svoju decu prebacuje krađu novca i plaćanje njihovog školovanja".

Pored toga, u razgovoru se pominju nekakva "četiri džaka".

Drugi glas napominje: "Ako ovo uradimo, možete sami da idete u kancelariju predsednika".

Tamo su dodali da će sve detalje istrage objaviti naknadno.

Istovremeno, poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko izjavio je da su detektivi izvršili pretres kod zamenice šefa kancelarije Zelenskog Irine Mudre.

Ukrajinski list "Zerkalo nedelje", pozivajući se na izvore u organima za sprovođenje zakona, naveo je da se u slučaju pominju i poslanik iz frakcije "Opoziciona platforma – Za život" Vadim Stolar, bivši poslanik Maksim Mikitas, zvaničnici Ministarstva pravde i predstavnici Sens banke.

Anti-corruption bodies of Ukraine expose “a criminal organisation … with the participation of high-ranking officials of the Office of the President of Ukraine.”



Western donors remain silent on Ukrainian corruption. pic.twitter.com/S3FkwpRxi3 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) August 19, 2026

Povodom ove vesti oglasio se ruski specijalni izaslanik za strane investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev.

"Zapadni donatori ćute o ukrajinskoj korupciji", poručio je u objavi na Iksu.

Ranije je rukovodilac SAP-a Aleksandar Klimenko istakao da u okruženju šefa kijevskog režima raste broj krivičnih dela povezanih sa korupcijom. Istovremeno, vlasti se protiv njih ne bore na odgovarajući način.

Izjave o korupciji u Ukrajini pojavljuju se redovno. NABU je krajem prošle godine podigao optužnice protiv sedam članova organizacije umešane u krivična dela u oblasti energetike, među kojima je bio i saradnik Zelenskog Timur Mindič. Među osumnjičenima u ovom slučaju našao se i bivši potpredsednik ukrajinske vlade Aleksej Černišov.

Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo je 11. maja saopštilo da je podiglo optužnicu protiv bivšeg šefa Zelenskovog kabineta Andreja Jermaka zbog legalizacije novca prilikom izgradnje luksuznih stambenih objekata u blizini Kijeva. Visoki antikorupcijski sud je 14. maja odredio da bude pritvoren. Potom je pušten iz pritvora uz kauciju od 140 miliona grivni.

(rt.rs)

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