VATRA NE PRESTAJE DA BESNI REGIONOM: Jak vetar i nezgodan teren otežavaju borbu sa požarima, vatrogasci na mukama (FOTO)

VELIKI šumski požar na planini Risovac, na području opštine Bosansko Grahovo u Bosni i Hercegovini, i dalje je aktivan i širi se, a vatrena linija dostigla je gotovo 15 kilometara.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Sanja Bjelica/ bg

Požar je pretio selu Podgora, udaljenom oko 1,5 kilometara od požarišta, a tokom dana je bilo ugroženo i naselje Uništa, koje se nalazi u BiH uz granicu sa Hrvatskom, preneo je Kliks.ba.

Hrvatske protivpožarne snage i vatrogasci uspeli su da odbrane kuće na tom području. Gašenje otežavaju nepristupačan teren, nedostatak šumskih puteva, jak vetar i velika količina dima.

Helikopter Oružanih snaga BiH ponovo je angažovan tokom popodneva, a njegovo delovanje planirano je do 19.45.

U Severnoj Makedoniji, požar koji je izbio kod prilepskog sela Čanište nastavlja da se širi prema selu Kruševica, preneo je portal PRV.

Foto: Printskrin/reutersconnect.com

Direktor Uprave za zaštitu i spasavanje Stojanče Angelov rekao je da se požar trenutno nalazi približno na pola puta između dva sela, dok dugačka vatrena linija otežava njegovo stavljanje pod kontrolu.

Na terenu je oko 30 dobrovoljaca. Cilj je da se požar smanji i stavi pod kontrolu, ali Angelov upozorava da zbog njegovih razmera nije realno očekivati brzo i potpuno gašenje.

U Crnoj Gori je, prema najnovijem preseku Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija stabilnija, preneo je portal Vijesti. Aktivni, ali pod kontrolom, ostali su požari na području Ulcinja, na lokalitetu Vladimir, Herceg Novog, u području Baošići-Đenovići, Danilovgrada, na području Ponikvica, i Kolašina, u Veljem Dubokom.

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Požari na lokalitetima Klezna-Gač-Zoganje-Briska Gora u opštini Ulcinj lokalizovani su i pod kontrolom. Kiša koja je pala u Herceg Novom i Kotoru dodatno je pomogla smirivanju i lokalizaciji požara.

Tokom dana protivpožarni avion MUP-a AT-802 i helikopter Vojske Bell 412 delovali su na području Herceg Novog.

Sa hrvatskog ostrva Ugljan stigao je snimak na kojem se, prema navodima portala i čitaoca koji je snimak dostavio, vidi osoba iz službenog policijskog vozila kako kroz prozor izbacuje žareći opušak na put, preneo je portal "Morski.hr".

Čitalac je ocenio da je posebno problematično to što je reč o službenom licu koje bi trebalo da bude primer odgovornog ponašanja.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/ Vatrogasci - 193

Redakcija portala poslala je snimak i upit Policijskoj upravi zadarskoj, tražeći objašnjenje događaja i informaciju o tome da li će protiv službenika biti pokrenut disciplinski postupak i da li će biti kažnjen. Odgovor policije, kako je navedeno, biće objavljen kada stigne.

Za bacanje opuška kroz prozor vozila propisana je novčana kazna od 130 evra. Ako bačeni opušak izazove požar, kazne mogu da iznose više hiljada evra, uz mogućnost višegodišnje zatvorske kazne.

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